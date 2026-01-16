Acesse sua conta
Médicos fazem alerta: uso prolongado de omeprazol pode afetar saúde óssea e está ligado ao aumento do risco de câncer

Pesquisadores brasileiros mostram que o uso sem controle traz sérios riscos à saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00

O limite sugerido para o tratamento autônomo é de apenas duas semanas consecutivas
O limite sugerido para o tratamento autônomo é de apenas duas semanas consecutivas Crédito: Freepik

A busca por alívio imediato contra a queimação pode esconder um perigo silencioso no armário de remédios.

Um novo estudo brasileiro aponta que o uso frequente de omeprazol altera a absorção de minerais vitais. Além disso, esse medicamento super populares no Brasil estão ligados a maior risco de demência e câncer. Essa descoberta coloca em xeque o hábito de tomar o comprimido por conta própria por meses.

Cientistas da Unifesp e da FMABC publicaram essas conclusões na revista científica ACS Omega.

Eles demonstraram que a saúde óssea sofre danos quando o remédio é usado além do recomendado.

Além disso, a anemia surge como uma consequência possível desse uso prolongado e sem supervisão.

Descobertas feitas em laboratório

Os cientistas utilizaram modelos animais para mapear as alterações causadas pelo medicamento no organismo.

Eles dividiram os ratos em grupos de controle e grupos tratados com omeprazol por diferentes períodos.

As análises focaram no sangue e em tecidos vitais para verificar a concentração mineral.

Os resultados revelaram que os níveis de nutrientes circulantes sofreram quedas drásticas. Além da anemia por falta de ferro, houve uma mudança perigosa no padrão do sistema imunológico.

Anderson Nogueira do Nascimento destacou que o aumento de cálcio no sangue sinaliza perda de massa óssea.

Como o remédio atua no corpo

O omeprazol faz parte de uma classe que inibe a produção de ácido no estômago. Essa redução da acidez é o que traz o conforto para quem sofre de refluxo.

Entretanto, o ácido gástrico é necessário para quebrar e absorver diversos nutrientes da alimentação.

Nesse processo, funções neuromusculares e cardiovasculares acabam prejudicadas pela falta de minerais essenciais.

O corpo não consegue processar o que ingere devido à alteração química causada pelo remédio.

Assim, o uso prolongado acaba criando um ciclo de deficiência nutricional.

Uma ameaça silenciosa e diária

Muitas pessoas compram este medicamento como se fosse um antiácido comum e inofensivo. No Brasil, ele é um dos campeões de vendas e está no mercado há 30 anos. Contudo, essa popularidade mascara os efeitos colaterais que surgem com o passar do tempo.

Andréa Santana de Brito reforça que não se trata de demonizar o medicamento, mas sim alertar sobre a banalização de seu uso. A eficácia para tratar gastrites é inegável e muito importante para os pacientes.

Porém, ignorar as contraindicações pode trazer problemas muito maiores que uma simples azia.

Compra liberada sem prescrição

A partir de novembro de 2025, a Anvisa decidiu liberar a venda do omeprazol 20 mg sem prescrição. O objetivo do órgão regulador é facilitar o acesso, desde que o uso seja pontual.

O limite sugerido para o tratamento autônomo é de apenas duas semanas consecutivas.

Por outro lado, essa facilidade acende um sinal amarelo entre os profissionais da saúde. Existe um medo real de que a automedicação se torne ainda mais comum na população.

Sem o olhar de um médico, o uso de longo prazo pode passar despercebido.

O que ainda precisa ser provado

O ponto positivo da pesquisa foi a análise minuciosa de múltiplos órgãos de forma simultânea. O método utilizado permitiu uma visão ampla de como o corpo reage à substância química.

Mas os autores lembram que os resultados em ratos nem sempre se repetem em humanos.

Dessa forma, ainda não existe uma conclusão definitiva sobre fraturas ósseas em pessoas reais. Não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito absoluta sem testes em pacientes.

Por isso, a ciência continua investigando para garantir a total segurança dos usuários.

