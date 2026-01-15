TURISMO

Um pedaço da Europa para conhecer: o que tem e quem mora na cidade no Brasil onde praticamente 'não existem' brasileiros

Descubra os segredos da cidade que preserva a maior coleção de casas enxaimel fora da Europa

Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:00

Saiba como Pomerode mantém o idioma e as tradições de seus fundadores vivos no dia a dia Crédito: Marinelson Almeida/Wikimedia Commons

Imagine caminhar por ruas onde as casas não levam pregos e as crianças aprendem dialetos europeus no colégio.

No coração do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Pomerode desafia o tempo ao manter viva a essência da Pomerânia em solo brasileiro.

Pomerode é considerada a cidade mais alemã de Santa Catarina

Chamada de “Alemanha brasileira”, a cidade é um verdadeiro museu vivo.

O nascimento de um sonho europeu

Para entender essa forte ligação cultural, precisamos voltar ao ano de 1863, quando famílias imigrantes cruzaram o mar em busca de liberdade.

Sob a liderança de Ferdinand Hackradt, esses pioneiros ergueram uma comunidade forte baseada no comércio.

Eles transformaram a mata em campos de arroz e milho, além de investirem na criação de gado para sustentar as famílias.

Como resultado desse esforço, a vila prosperou tanto que conquistou sua emancipação definitiva de Blumenau em 1959.

Belezas que o tempo não apaga

O visual da cidade impressiona qualquer visitante, já que abriga a maior concentração de casas no estilo enxaimel fora da Alemanha.

São cerca de 50 residências protegidas pelo IPHAN que utilizam uma técnica milenar de encaixe de madeira.

Além da arquitetura, o espírito germânico transborda em eventos como a Osterfest e a tradicional Festa Pomerana.

Essas celebrações são ricas em pratos típicos, músicas e trajes que mantêm o orgulho dos antepassados sempre presente na comunidade.

Onde o passado ainda fala

Diferente de outros lugares do Brasil, em Pomerode o idioma alemão é ensinado nas escolas como um pilar da identidade local, além do português.

Essa prática pedagógica garante que as novas gerações não percam a conexão com suas raízes históricas.