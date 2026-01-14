NATUREZA

Turista captura fenômeno raro das árvores que comem pássaros em ilha na Austrália

Por que a natureza criou árvores que matam seus próprios dispersores?

Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:00

Árvore é responsável pela morte de centenas de aves no Indo-Pacífico Crédito: Tristan Berr / X

Muitos buscam contato com a vida selvagem em viagens. No entanto, o australiano Sam Down descobriu um lado perturbador. Ele conheceu a famosa árvore que captura pássaros pequenos. A experiência foi horrível para o turista ao notar o solo da mata.

O mecanismo das sementes colantes

O fenômeno ocorre por causa das sementes da Pisonia grandis. Elas soltam um fluido viscoso que gruda instantaneamente em qualquer plumagem. Por causa disso, os pássaros jovens perdem a capacidade de se movimentar.

A cena é dramática para quem observa a luta. Sem conseguir decolar, as aves definham sob as copas das árvores. É uma tática de sobrevivência vegetal que custa muitas vidas animais.

O conselho sobre a não intervenção

Durante sua estadia, Down buscou entender os fatos reais. Ele ouviu de pessoas da região: “Não intervenha nas árvores que matam pássaros”. Isso mantém a autonomia natural e evita problemas ecológicos.

Moradores locais respeitam o tempo de cada ser vivo. Por isso, desencorajam qualquer tentativa de resgate por parte dos turistas. O equilíbrio depende da não interferência do homem no ciclo biológico.

A funcionalidade da dispersão aérea

Essa adaptação evolutiva sincroniza as sementes com períodos migratórios. As árvores usam os pássaros como transporte gratuito para longas distâncias. Contudo, apenas as aves mais fortes conseguem realizar essa viagem difícil.

O processo espalha a espécie vegetal por oceanos inteiros hoje. Além disso, as aves que morrem fornecem nutrientes essenciais ao solo. Portanto, a planta utiliza o animal morto como adubo para crescer.

As dúvidas sobre o benefício real

Apesar disso, estudiosos nas Seychelles levantam dúvidas sobre a eficácia. Eles descobriram que a morte de aves não ajuda a árvore. Segundo dados, o solo recebe mais nutrientes de aves vivas.