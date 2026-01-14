Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista captura fenômeno raro das árvores que comem pássaros em ilha na Austrália

Por que a natureza criou árvores que matam seus próprios dispersores?

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:00

Árvore é responsável pela morte de centenas de aves no Indo-Pacífico
Árvore é responsável pela morte de centenas de aves no Indo-Pacífico Crédito: Tristan Berr / X

Muitos buscam contato com a vida selvagem em viagens. No entanto, o australiano Sam Down descobriu um lado perturbador. Ele conheceu a famosa árvore que captura pássaros pequenos. A experiência foi horrível para o turista ao notar o solo da mata.

O mecanismo das sementes colantes

O fenômeno ocorre por causa das sementes da Pisonia grandis. Elas soltam um fluido viscoso que gruda instantaneamente em qualquer plumagem. Por causa disso, os pássaros jovens perdem a capacidade de se movimentar.

Canário-da-terra (aves silvestres)

Canário-da-terra por Shutterstock
Canário-da-terra por Shutterstock
Canário-da-terra por Shutterstock
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Shutterstock
1 de 12
Canário-da-terra por Shutterstock

A cena é dramática para quem observa a luta. Sem conseguir decolar, as aves definham sob as copas das árvores. É uma tática de sobrevivência vegetal que custa muitas vidas animais.

O conselho sobre a não intervenção

Durante sua estadia, Down buscou entender os fatos reais. Ele ouviu de pessoas da região: “Não intervenha nas árvores que matam pássaros”. Isso mantém a autonomia natural e evita problemas ecológicos.

Moradores locais respeitam o tempo de cada ser vivo. Por isso, desencorajam qualquer tentativa de resgate por parte dos turistas. O equilíbrio depende da não interferência do homem no ciclo biológico.

A funcionalidade da dispersão aérea

Essa adaptação evolutiva sincroniza as sementes com períodos migratórios. As árvores usam os pássaros como transporte gratuito para longas distâncias. Contudo, apenas as aves mais fortes conseguem realizar essa viagem difícil.

O processo espalha a espécie vegetal por oceanos inteiros hoje. Além disso, as aves que morrem fornecem nutrientes essenciais ao solo. Portanto, a planta utiliza o animal morto como adubo para crescer.

As dúvidas sobre o benefício real

Apesar disso, estudiosos nas Seychelles levantam dúvidas sobre a eficácia. Eles descobriram que a morte de aves não ajuda a árvore. Segundo dados, o solo recebe mais nutrientes de aves vivas.

Dessa forma, a captura fatal pode ser uma vantagem inexistente. Cientistas investigam se essa relação é apenas um erro biológico. O equilíbrio entre plantas e aves permanece sob observação constante hoje.

Tags:

Natureza

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Henri Castelli passa por hidratação intensa e novos exames, diz colunista

BBB 26: Henri Castelli passa por hidratação intensa e novos exames, diz colunista
Imagem - ‘Três Graças’: Arminda surta após usar substâncias ilícitas do filho e causa confusão nas ruas de São Paulo

‘Três Graças’: Arminda surta após usar substâncias ilícitas do filho e causa confusão nas ruas de São Paulo
Imagem - Especialista revela como evitar picos de açúcar no sangue antes das refeições

Especialista revela como evitar picos de açúcar no sangue antes das refeições

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
01

Bahia de Feira x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
02

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
03

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
04

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida