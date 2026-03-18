MODA

No tapete vermelho do Oscar: como reproduzir o 'look de celebridade' com o que você já tem no armário

Looks do Oscar 2026 inspiram combinações elegantes que podem ser adaptadas facilmente ao dia a dia com peças simples do guarda-roupa



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:00

Tendências de moda vistas no tapete vermelho influenciam o que chega às lojas e ao guarda-roupa do público Crédito: Siebbi/ Wikimedia Commons

As grandes premiações de Hollywood costumam transformar as redes sociais em um verdadeiro evento coletivo. Quem passa pelo celular nessas datas sabe que o tapete vermelho do Oscar sempre rende comentários, memes e muitos olhares atentos para os looks das celebridades.

No Oscar 2026, não foi diferente. O glamour dominou as imagens que circularam pela internet, mas a boa notícia é que boa parte desse estilo pode ser adaptada para a rotina sem grandes investimentos. Trazer um pouco desse ar sofisticado para o dia a dia depende mais de boas escolhas do que de roupas luxuosas.

Relógio de Wagner Moura no Oscar 2026 1 de 6

Aquela peça que quase nunca sai do cabide pode ganhar nova vida quando combinada de forma diferente. Observar os looks das celebridades no tapete vermelho também pode servir de inspiração para resgatar roupas esquecidas e experimentar novas composições. Peças simples, como um blazer preto ou itens de alfaiataria, já são suficientes para criar combinações elegantes.

A alfaiataria vai além do escritório

Durante muito tempo, roupas de alfaiataria foram associadas apenas ao ambiente de trabalho. Hoje, essa visão mudou bastante. Blazers, calças de corte reto e conjuntos estruturados passaram a fazer parte de produções mais casuais e modernas.

Ter algumas peças-chave no guarda-roupa ajuda a montar diferentes combinações com facilidade. O destaque, nesses casos, está no corte da roupa. Um bom caimento consegue transformar um look simples em algo elegante, com aparência mais sofisticada.

Paletós estruturados e calças bem ajustadas criam uma estética que lembra os figurinos vistos em passarelas e grandes eventos. Quando a peça veste bem, ela deixa de ser apenas funcional e passa a transmitir cuidado com a aparência.

Detalhes que fazem diferença

Outro ponto importante para quem quer elevar o visual está nos acessórios. Muitas vezes, um único detalhe já muda completamente a visão de um look.

Truques simples de estilo mostram que itens com um batom em tom mais vibrante conseguem dar personalidade até às produções mais básicas.

Esses elementos funcionam como pontos de destaque, trazendo brilho e modernidade sem exigir mudanças radicais no guarda-roupa. Para quem gosta de ousar um pouco mais, apostar em acessórios coloridos pode ser uma forma divertida de incorporar referências vistas no tapete vermelho.

Menos é mais

Entre as tendências mais comentadas nas grandes premiações está o chamado quiet luxury, expressão usada para definir um estilo mais discreto, focado na qualidade e na versatilidade das peças.

Essa ideia valoriza roupas atemporais e bem feitas, em vez de looks carregados de informação visual. Ao mesmo tempo, as cores que aparecem nas cerimônias também influenciam o que chega às vitrines das lojas.

Para quem gosta de acompanhar moda, observar os looks elogiados pela crítica ajuda a identificar quais tons e estilos devem ganhar destaque nos próximos meses.