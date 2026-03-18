Zilá mente para Naiane sobre acidente do passado; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (18)

Vilã mente para filha sobre segredo do passado entre ela e Janete, gerando desconfiança e conflitos na trama

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:24

Janete e Zilá guardam segredo do passado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Um acidente marcou o passado de Zilá (Leandra Leal) e Janete (Leticia Spiller). Mas o que, de fato, aconteceu? No primeiro capítulo de “Coração Acelerado”, acontece um acidente com Jean Carlos (Ricardo Pereira), resultado de um confronto com Janete.

Jean Carlos era um bandido perigoso que assediava Janete e colocou substâncias em seu chá para cometer um abuso no passado e perseguiu Janete para encontrar a filha. Em uma cena tensa, os dois se encontram próximo a um precipício.

Jean tenta avançar sobre Janete, mas, durante a briga, ele se desequilibra e despenca na ribanceira abaixo. Jean Carlos bate a cabeça na queda e morre instantaneamente no local.

Zilá presencia a cena, e Janete acredita ser a responsável direta pela morte de Jean, o que gera um segredo entre ela e sua irmã, Zilá, que esconde a verdade sobre o que realmente aconteceu. No capítulo desta quarta-feira (18), Zilá inventa para Naiane que Janete tirou a vida de Jean Carlos em um acidente.

Zilá ainda explica seu plano a Cinara (Virgínia Rosa), Naiane e Ronei (Thomás Aquino). Marcela (Isabelle Nassar) estranha quando Alaor (Marcos Caruso) e Zuzu (Elisa Lucinda) ficam constrangidos um na frente do outro. Já Esteban (Diego Martins) decide produzir uma nova coleção assinada por Benedito.

Irene (Fernanda Pimenta) registra a mudança de comportamento de Leocádia (Cida Mendes), e Rosalva (Luciana Souza) se culpa. Naiane procura Agrado (Isadora Cruz).

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

