O truque japonês para secar roupas em dias de chuva e evitar cheiro de mofo

Solução simples e acessível tem sido amplamente utilizada para driblar esse problema

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:57

Em época de chuva intensa e alta umidade, secar roupas dentro de casa costuma virar um desafio. Peças que demoram a secar acabam ficando com cheiro de mofo e se tornam um ambiente propício para a proliferação de fungos. No Japão, porém, uma solução simples e acessível tem sido amplamente utilizada para driblar esse problema: o uso de um ventilador comum durante a secagem.

A técnica consiste em direcionar o ventilador para as roupas penduradas no varal ou em cabides. O objetivo é manter o ar em movimento constante ao redor dos tecidos, acelerando a evaporação da umidade mesmo quando o clima externo é desfavorável. Em dias chuvosos, o ar costuma ficar parado e saturado de umidade, o que dificulta a secagem natural — exatamente o cenário que o ventilador ajuda a contornar.

Por que o ventilador funciona

O fluxo contínuo de ar quebra o chamado “ciclo de umidade estagnada”. Ao circular, o vento carrega a umidade liberada pelas roupas, impedindo que ela se acumule novamente no tecido. Esse processo reduz significativamente o tempo de secagem e ajuda a evitar o odor característico de mofo, comum quando as peças permanecem úmidas por muitas horas.

Além disso, a técnica diminui o risco de surgimento de fungos e bactérias, especialmente em ambientes fechados, onde a ventilação natural é limitada.

Como usar o ventilador para secar roupas

Para obter melhores resultados, alguns cuidados simples fazem a diferença:

Espaço entre as peças: pendure as roupas com distância suficiente entre elas, permitindo que o ar circule livremente.

Posicionamento correto: coloque o ventilador de frente para o varal, a uma distância aproximada de 50 centímetros a 1 metro, ajustando conforme a potência do aparelho.

Roupas mais pesadas: toalhas, calças jeans e moletons devem ser virados periodicamente para garantir que todas as partes recebam o fluxo de ar.

Economia e praticidade

Outra vantagem do método é o custo. O ventilador consome bem menos energia do que uma secadora elétrica e está presente na maioria das casas. Por isso, torna-se uma alternativa econômica e eficiente, especialmente em regiões com clima úmido ou em períodos prolongados de chuva.