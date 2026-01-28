Acesse sua conta
A cor da carne do frango pode indicar risco à saúde; veja qual delas evitar

Saiba por que o tom da carne não define se o alimento é mais saudável

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:00

Veja dicas práticas para não levar frango de má qualidade para sua casa hoje
Veja dicas práticas para não levar frango de má qualidade para sua casa hoje Crédito: Freeepik

Você já parou diante da gôndola de carnes e ficou em dúvida sobre qual bandeja de frango escolher?

Muitos consumidores hesitam ao notar que alguns cortes são bem mais pálidos que outros.

A verdade é que essa tonalidade reflete apenas o manejo nutricional da ave e nada mais. Não há uma vantagem real de um tipo sobre o outro em termos de saúde.

A genética das aves claras

Diferente dos bovinos, as aves possuem pouca concentração de mioglobina em seus tecidos musculares.

É justamente essa característica biológica que torna a carne branca ou levemente rosada.

Ingredientes como o sorgo e o trigo na ração ajudam a manter essa coloração mais discreta. Logo, o frango rosado é apenas um padrão comum de produção em larga escala.

Pigmentos naturais na dieta

A cor amarelada surge quando a ave ingere vegetais pigmentados, como cenoura e beterraba.

O uso de xantofila na ração também é uma prática comum para intensificar esse aspecto.

De acordo com os especialistas, esses componentes são seguros e não alteram a qualidade do produto. Portanto, a cor vibrante é apenas um detalhe visual que agrada alguns consumidores.

Influência do tempo de vida

O modo como o animal foi criado impacta diretamente na firmeza da carne após o preparo.

Aves que atingem o peso de abate rapidamente possuem fibras musculares que cozinham velozmente.

Em contrapartida, o frango de crescimento lento retém melhor a umidade e os sucos naturais. Isso resulta em uma carne com sabor um pouco mais pronunciado e marcante.

Igualdade no valor proteico

Não há distinções relevantes entre o frango de pele clara ou amarelada no aspecto nutricional.

Ambas as opções entregam proteínas ricas e valores biológicos muito similares para a dieta.

A escolha inteligente deve se basear em critérios técnicos de conservação e frescor do item. Verifique sempre se o armazenamento está sendo feito na temperatura correta no mercado.

Sinais de alerta na compra

Sempre analise a aparência geral e evite frangos que apresentem uma textura pegajosa ou estranha.

O ideal é que a peça seja firme e demonstre elasticidade ao toque. Note se há acúmulo excessivo de água no fundo da bandeja plástica do fornecedor.

Esse líquido extra pode indicar problemas no resfriamento e comprometer o sabor do prato.

