A cor da carne do frango pode indicar risco à saúde; veja qual delas evitar

Agência Correio
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:00
Você já parou diante da gôndola de carnes e ficou em dúvida sobre qual bandeja de frango escolher?
Muitos consumidores hesitam ao notar que alguns cortes são bem mais pálidos que outros.
A verdade é que essa tonalidade reflete apenas o manejo nutricional da ave e nada mais. Não há uma vantagem real de um tipo sobre o outro em termos de saúde.
Diferente dos bovinos, as aves possuem pouca concentração de mioglobina em seus tecidos musculares.
É justamente essa característica biológica que torna a carne branca ou levemente rosada.
Ingredientes como o sorgo e o trigo na ração ajudam a manter essa coloração mais discreta. Logo, o frango rosado é apenas um padrão comum de produção em larga escala.
A cor amarelada surge quando a ave ingere vegetais pigmentados, como cenoura e beterraba.
O uso de xantofila na ração também é uma prática comum para intensificar esse aspecto.
De acordo com os especialistas, esses componentes são seguros e não alteram a qualidade do produto. Portanto, a cor vibrante é apenas um detalhe visual que agrada alguns consumidores.
O modo como o animal foi criado impacta diretamente na firmeza da carne após o preparo.
Aves que atingem o peso de abate rapidamente possuem fibras musculares que cozinham velozmente.
Em contrapartida, o frango de crescimento lento retém melhor a umidade e os sucos naturais. Isso resulta em uma carne com sabor um pouco mais pronunciado e marcante.
Não há distinções relevantes entre o frango de pele clara ou amarelada no aspecto nutricional.
Ambas as opções entregam proteínas ricas e valores biológicos muito similares para a dieta.
A escolha inteligente deve se basear em critérios técnicos de conservação e frescor do item. Verifique sempre se o armazenamento está sendo feito na temperatura correta no mercado.
Sempre analise a aparência geral e evite frangos que apresentem uma textura pegajosa ou estranha.
O ideal é que a peça seja firme e demonstre elasticidade ao toque. Note se há acúmulo excessivo de água no fundo da bandeja plástica do fornecedor.
Esse líquido extra pode indicar problemas no resfriamento e comprometer o sabor do prato.