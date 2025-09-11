HIGIENE ALIMENTAR

Risco de intoxicação: entenda por que você não deve lavar o frango cru na pia

Enxágue de maneira rápida e seque bem o frango para evitar a proliferação de bactérias

M Marcos Ferreira

Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:32

A limpeza de frango desempenha um papel central na prevenção de intoxicações alimentares. Por ser um alimento altamente nutritivo e presente em inúmeros pratos do dia a dia, o frango também se torna alvo fácil para a proliferação de bactérias perigosas, como Salmonella e Campylobacter.

Quando ingeridos, esses microrganismos podem causar problemas graves de saúde, que vão desde mal-estar até infecções severas.

Portanto, a higienização correta da carne é indispensável e deve ser considerada tão importante quanto o cozimento. Com medidas simples, mas eficazes, é possível preparar o frango de maneira segura, mantendo sua qualidade e eliminando os principais riscos de contaminação. É uma prática que deve se tornar rotina em qualquer cozinha.

Cuidados com as mãos e remoção de impurezas

O processo de limpeza de frango deve começar sempre com a higienização adequada das mãos, utilizando água morna e sabão. O ideal é esfregar por cerca de 20 segundos antes e depois do contato com a carne. Esse cuidado básico evita que as bactérias se espalhem para outros alimentos e utensílios, protegendo toda a cadeia de preparo.

Em seguida, é fundamental remover manualmente resíduos visíveis no frango, como penas remanescentes e excesso de gordura. Essa etapa garante que a carne esteja mais limpa e pronta para receber o tratamento de higienização em profundidade, tornando todo o processo mais eficaz.

Imersão em solução salina com vinagre ou limão

Um dos métodos mais utilizados para aprimorar a limpeza de frango é mergulhar a carne em uma solução composta de água fria, sal e vinagre ou suco de limão, deixando agir por aproximadamente 15 minutos. Esse procedimento é simples e tem efeito duplo: elimina odores desagradáveis e reduz a quantidade de bactérias presentes na carne.

A acidez do vinagre ou do limão funciona como agente desinfetante natural, enquanto o sal reforça a proteção, ajudando a manter o frango em condições mais seguras. Assim, o alimento chega à próxima etapa do preparo mais fresco e mais confiável.

Fricção detalhada com sal grosso e limão

Após o molho, a etapa seguinte da limpeza de frango é esfregar a carne com sal grosso e pedaços de limão, cobrindo toda a superfície interna e externa. Essa prática aumenta a eficácia da higienização, já que atua em áreas que muitas vezes não foram alcançadas na imersão.

O sal grosso exerce ação abrasiva, retirando resíduos mais resistentes, enquanto o limão neutraliza odores e reforça o efeito antibacteriano. Essa combinação proporciona um nível extra de proteção e deixa a carne em condições ideais para o preparo.

Enxágue, secagem e higienização dos utensílios

O último passo da limpeza de frango consiste em enxaguar rapidamente a carne sob água corrente fria, apenas o suficiente para retirar os excessos da fricção. Em seguida, é importante escorrer bem a água e secar o frango utilizando papel toalha, evitando o acúmulo de umidade que poderia favorecer bactérias.