Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Risco de intoxicação: entenda por que você não deve lavar o frango cru na pia

Enxágue de maneira rápida e seque bem o frango para evitar a proliferação de bactérias

  • M
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:32

Enxágue de maneira rápida e seque bem o frango para evitar a proliferação de bactérias
Enxágue de maneira rápida e seque bem o frango para evitar a proliferação de bactérias Crédito: Banco de imagens

A limpeza de frango desempenha um papel central na prevenção de intoxicações alimentares. Por ser um alimento altamente nutritivo e presente em inúmeros pratos do dia a dia, o frango também se torna alvo fácil para a proliferação de bactérias perigosas, como Salmonella e Campylobacter.

Quando ingeridos, esses microrganismos podem causar problemas graves de saúde, que vão desde mal-estar até infecções severas.

Deliciosas receitas com frango

Panqueca de frango com molho de tomate (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) por Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock
Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha (Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock) por Imagem; Jomar Aplaon | Shutterstock
Frango grelhado com salada e trigo-sarraceno (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Arroz de forno com frango, vagem e queijo (Imagem: Para Katerina | Shutterstock) por Imagem: Para Katerina | Shutterstock
Empadão de frango com requeijão cremoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Peito de frango grelhado com salada verde (Imagem: nadianb | Shutterstock) por Imagem: nadianb | Shutterstock
Quiche de frango com alho-poró (Imagem: natkinzu | Shutterstock) por Imagem: natkinzu | Shutterstock
Torta de frango cremosa (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock) por Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock
Frango com abóbora (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Filé de frango ao molho cremoso de limão e alho (Imagem: Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Volgutova | Shutterstock
Filé de frango com crosta crocante de nozes e castanhas (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
Frango ao molho de mel, alho e gengibre (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Estrogonofe de frango (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Filé de frango com laranja (Imagem: voloshin311 | Shutterstock) por Imagem: voloshin311 | Shutterstock
Frango assado com brócolis (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) por Imagem: Elena Veselova | Shutterstock
Frango grelhado com legumes (Imagem: Nitr | Shutterstock) por Imagem: Nitr | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Almôndega de frango com molho de tomate (Imagem: koss13 | Shutterstock) por Imagem: koss13 | Shutterstock
Frango empanado com flocos de aveia (Imagem: PutriVania2422 | Shutterstock) por Imagem: PutriVania2422 | Shutterstock
Frango empanado e recheado (Imagem: Visionsi | Shutterstock) por Imagem: Visionsi | Shutterstock
[Edicase]Torta de frango com milho-verde (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock) por Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock
[Edicase]Salada de alface com frango (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock) por Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock
[Edicase]Fettuccine com frango grelhado e molho branco (Imagem: Metamore Studio | Shutterstock) por Imagem: Metamore Studio | Shutterstock
[Edicase]Frango com brócolis (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock) por Imagem: siamionau pavel | Shutterstock
Frango crocante com crosta de quinoa (Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock) por Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock
Tulipa de frango com molho oriental (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
Tulipa de frango grelhada (Imagem: Norberto Marques | Shutterstock) por Imagem: Norberto Marques | Shutterstock
Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja (Imagem: Narsil | Shutterstock) por Imagem: Narsil | Shutterstock
Fígado de frango refogado (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock) por Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock
Frango ao molho pesto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Salada termogênica de frango e abacate (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Salada fria de frango desfiado com cenoura e pepino (Imagem: YamisHandmade | Shutterstock) por Imagem: YamisHandmade | Shutterstock
Enchiladas verdes com frango (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock) por Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock
Coxinha de frango e batata-doce (Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock) por Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock
Salada de alface com frango (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) por Imagem: Sea Wave | Shutterstock
Salada de rúcula com alface e frango (Imagem: vasanty | Shutterstock) por Imagem: vasanty | Shutterstock
Quiche de frango com cottage (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock) por Imagem: Jiri Hera | Shutterstock
Frango xadrez (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
peito de frango assado simples (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Enroladinho de peito de frango com bacon (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock) por Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock
Salada de frango com abacate e espinafre (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock) por Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock
Muffin de frango com aveia(Imagem: Denys Vynnyk | Shutterstock) por Imagem: Denys Vynnyk | Shutterstock
Panqueca de espinafre com frango (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock) por Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Almôndegas de frango ao molho de tomate (Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock) por Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock
[Edicase]Salada de quinoa com frango (Imagem: irina2511 | Shutterstock) por Imagem: irina2511 | Shutterstock
[Edicase]Quiche proteica de frango com palmito (Imagem: photosimysia | Shutterstock) por Imagem: photosimysia | Shutterstock
[Edicase]Frango com batata e abóbora (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
[Edicase]Salada de alface com frango, abacaxi e chia (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Frango xadrez com castanha-de-caju (Imagem: gontabunta | Shutterstock) por Imagem: gontabunta | Shutterstock
Empadão de frango (Imagem: Stela Handa | Shutterstock) por Imagem: Stela Handa | Shutterstock
Salada com frango e ovo (Imagem: Nelea Reazanteva | Adobe Stock) por Imagem: Nelea Reazanteva | Adobe Stock
1 de 51
Panqueca de frango com molho de tomate (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) por Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock

Portanto, a higienização correta da carne é indispensável e deve ser considerada tão importante quanto o cozimento. Com medidas simples, mas eficazes, é possível preparar o frango de maneira segura, mantendo sua qualidade e eliminando os principais riscos de contaminação. É uma prática que deve se tornar rotina em qualquer cozinha.

Cuidados com as mãos e remoção de impurezas

O processo de limpeza de frango deve começar sempre com a higienização adequada das mãos, utilizando água morna e sabão. O ideal é esfregar por cerca de 20 segundos antes e depois do contato com a carne. Esse cuidado básico evita que as bactérias se espalhem para outros alimentos e utensílios, protegendo toda a cadeia de preparo.

Leia mais

Imagem - Aprenda 5 receitas práticas com frango desfiado para o almoço

Aprenda 5 receitas práticas com frango desfiado para o almoço

Imagem - Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Imagem - Nunca mais erre: o jeito certo de cortar peito de frango para ficar macio

Nunca mais erre: o jeito certo de cortar peito de frango para ficar macio

Em seguida, é fundamental remover manualmente resíduos visíveis no frango, como penas remanescentes e excesso de gordura. Essa etapa garante que a carne esteja mais limpa e pronta para receber o tratamento de higienização em profundidade, tornando todo o processo mais eficaz.

Imersão em solução salina com vinagre ou limão

Um dos métodos mais utilizados para aprimorar a limpeza de frango é mergulhar a carne em uma solução composta de água fria, sal e vinagre ou suco de limão, deixando agir por aproximadamente 15 minutos. Esse procedimento é simples e tem efeito duplo: elimina odores desagradáveis e reduz a quantidade de bactérias presentes na carne.

A acidez do vinagre ou do limão funciona como agente desinfetante natural, enquanto o sal reforça a proteção, ajudando a manter o frango em condições mais seguras. Assim, o alimento chega à próxima etapa do preparo mais fresco e mais confiável.

Fricção detalhada com sal grosso e limão

Após o molho, a etapa seguinte da limpeza de frango é esfregar a carne com sal grosso e pedaços de limão, cobrindo toda a superfície interna e externa. Essa prática aumenta a eficácia da higienização, já que atua em áreas que muitas vezes não foram alcançadas na imersão.

O sal grosso exerce ação abrasiva, retirando resíduos mais resistentes, enquanto o limão neutraliza odores e reforça o efeito antibacteriano. Essa combinação proporciona um nível extra de proteção e deixa a carne em condições ideais para o preparo.

Enxágue, secagem e higienização dos utensílios

O último passo da limpeza de frango consiste em enxaguar rapidamente a carne sob água corrente fria, apenas o suficiente para retirar os excessos da fricção. Em seguida, é importante escorrer bem a água e secar o frango utilizando papel toalha, evitando o acúmulo de umidade que poderia favorecer bactérias.

Por fim, é essencial lavar cuidadosamente todos os utensílios, superfícies e recipientes utilizados, empregando água quente e sabão. Esse hábito reduz as chances de contaminação cruzada e assegura que a cozinha continue sendo um espaço seguro para a preparação de outras refeições.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda

Por que Celso Portiolli sempre é lembrado no 11 de setembro? Entenda
Imagem - Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
02

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
03

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias
04

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias