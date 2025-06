Dicas

Nunca mais erre: o jeito certo de cortar peito de frango para ficar macio

Transforme seu frango seco em uma carne que desmancha na boca apenas mudando a direção da faca

Agência Correio

Publicado em 6 de junho de 2025 às 12:29

Um simples corte pode transformar seu frango em uma carne suculenta e macia Crédito: Freepik

A busca por um peito de frango suculento e macio em receitas caseiras nem sempre é fácil, e muitas vezes culpamos o tempero, o tempo ou a temperatura do cozimento. Mas e se o segredo estivesse, na verdade, na forma como você prepara a carne antes de ir para a panela? A técnica de corte é um fator crucial e surpreendente. >

A diferença crucial na textura final está em como você interage com as fibras musculares do frango. Estas fibras são estruturas longas e alinhadas, como se fossem "fiozinhos grudados". Cortá-las da maneira certa, rompendo sua estrutura, é o caminho mais rápido e eficaz para a maciez que você deseja.>

Entender a orientação dessas fibras é o primeiro passo para o sucesso. Aron Girardelli, em entrevista ao portal Tudo Gostoso, explica que elas agem como "setas naturais, te mostrando o caminho da maciez". Prestar atenção nesta direção antes de começar a fatiar a carne fará toda a diferença no resultado final, garantindo um prato delicioso e perfeito.>

O poder do corte diagonal

Em vez de simplesmente seguir o comprimento do peito de frango ao cortar, o truque para uma carne macia e suculenta é inclinar a faca em um ângulo diferente. A técnica recomendada é o corte diagonal, que rompe as fibras musculares com mais facilidade e eficiência, sem exigir grande esforço físico. Este método também prepara a carne para absorver melhor os temperos e marinadas.>

Por que o corte diagonal funciona?

O corte diagonal não apenas quebra as fibras para garantir maciez, mas também ajuda a carne a reter mais umidade natural durante o cozimento. O resultado é um frango incrivelmente suculento e saboroso. Mesmo depois de pronto, o frango mantém sua umidade e sabor, evitando aquela sensação de carne seca e sem graça que muitos encontram ao preparar o peito de frango de maneira convencional, cortando a favor das fibras.>

