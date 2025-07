FAMÍLIA REUNIDA

Gisele Bündchen publica fotos inéditas do filho pequeno em viagem no Sul do Brasil

Modelo passou aniversário com a família no Rio Grande do Sul e exibiu momentos especiais

Elis Freire

Publicado em 24 de julho de 2025 às 20:35

Gisele Bündchen e filho de cinco meses Crédito: Reprodução / Instagram

Fotos inéditas de muito amor reunido! A modelo Gisele Bündchen publicou nesta quarta-feira (23) registros de viagem com a família no Rio de Grande Sul e o filho de cinco meses apareceu em duas das imagens, curtindo com a mamãe. Fruto do relacionamento dela com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, a famosa é cuidadosa ao mostrar a criança nas redes sociais, tanto que nas fotos ele aparece de costas ou com um emoji de coração cobrindo o rostinho.>

De férias na casa de familiares, no seu estado natal, a loira exibiu fotos com mesas postas, passeios em cachoeira e momentos de troca com os entes queridos. As fotos, segundo ela, foram tiradas durante a comemoração do seu aniversário de 45 anos, celebrado no dia 20 de julho.>

Sobre o filho, ainda não se sabe o primeiro nome, mas o segundo nome dele é River, em referência aos rios, deixando registrado o respeito de Gisele pela natureza. Ela também é mãe de Benjamin, de anos 15, e Vivian, de 12, do casamento com Tom Brady.>

Veja fotos:>

Gisele Bündchen de férias no Rio Grande do Sul 1 de 10

"Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas. Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família", escreveu na legenda da publicação. >