Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

A aluna chegou a ser socorrida no local, tanto pela equipe do estabelecimento quanto pelo Samu, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:12

Villa Forma
Academia Villa Forma Crédito: divulgação

Uma mulher de 66 anos morreu após ter um mal súbito em uma academia de Salvador, nesta quarta-feira (28). Ela era aluna da Villa Forma, tradicional academia no Rio Vermelho.

De acordo com um comunicado oficial emitido pela academia, a aluna recebeu atendimento imediatamente, tanto pela equipe do estabelecimento quanto do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local. No entanto, a mulher não resistiu.

Ao CORREIO, a direção da academia confirmou que ela já era aluna da casa e treinava com acompanhamento personalizado. 

Alunos morreram após mal súbito

Policial civil Francisco José Alves da Silva Júnior morreu em julho por Reproduçaõ
Cristiano Silva Honorato morreu em 13 de outubro em academia da rede Gaviões por Reprodução
Artur do Nascimento morreu em outubro em academia da rede Gaviões por Reprodução
Áurea Maria Rodrigues morreu em outubro por Reproduçao
Aluna passou mal na academia e morreu este dezembro por Reprodução
1 de 5
Policial civil Francisco José Alves da Silva Júnior morreu em julho por Reproduçaõ

"Em respeito a essa triste fatalidade, permaneceremos fechados durante todo o dia. Retornaremos às atividades amanhã", diz o comunicado da Villa Forma.

