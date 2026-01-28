Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:12
Uma mulher de 66 anos morreu após ter um mal súbito em uma academia de Salvador, nesta quarta-feira (28). Ela era aluna da Villa Forma, tradicional academia no Rio Vermelho.
De acordo com um comunicado oficial emitido pela academia, a aluna recebeu atendimento imediatamente, tanto pela equipe do estabelecimento quanto do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local. No entanto, a mulher não resistiu.
Ao CORREIO, a direção da academia confirmou que ela já era aluna da casa e treinava com acompanhamento personalizado.
Alunos morreram após mal súbito
"Em respeito a essa triste fatalidade, permaneceremos fechados durante todo o dia. Retornaremos às atividades amanhã", diz o comunicado da Villa Forma.