SALVADOR

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

A aluna chegou a ser socorrida no local, tanto pela equipe do estabelecimento quanto pelo Samu, mas não resistiu

Thais Borges

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:12

Academia Villa Forma Crédito: divulgação

Uma mulher de 66 anos morreu após ter um mal súbito em uma academia de Salvador, nesta quarta-feira (28). Ela era aluna da Villa Forma, tradicional academia no Rio Vermelho.

De acordo com um comunicado oficial emitido pela academia, a aluna recebeu atendimento imediatamente, tanto pela equipe do estabelecimento quanto do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local. No entanto, a mulher não resistiu.

Ao CORREIO, a direção da academia confirmou que ela já era aluna da casa e treinava com acompanhamento personalizado.

