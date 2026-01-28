Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra dele? Baiano, ex-BBB está foragido após participar dos atos de vandalismo em Brasília

Participante da primeira edição do reality deixou o Brasil após ter prisão decretada e hoje vive fora do país

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:41

Adriano, do BBB 1
Adriano, do BBB 1 Crédito: Reprodução

Um ex-participante da primeira edição do Big Brother Brasil voltou ao noticiário por um motivo bem distante da fama conquistada na televisão. Trata-se de Adriano Castro, que está foragido da Justiça brasileira por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Conhecido como o vilão do BBB 1, Adriano entrou para a história do programa ao criar o termo “paredão”. Artista plástico, ele foi o sexto eliminado da edição, com 74% dos votos, em disputa com Vanessa Pascale, vice-campeã daquele ano. Hoje, aos 57 anos, vive uma realidade completamente diferente da que experimentou no início dos anos 2000.

Adriano, ex-BBB

Adriano, do BBB 1 por Reprodução
Adriano, do BBB 1 por Reprodução
Adriano, do BBB 1 por Reprodução
Adriano, do BBB 1 por Reprodução
Adriano, do BBB 1 por Reprodução
Adriano, do BBB 1 por Reprodução
1 de 6
Adriano, do BBB 1 por Reprodução

Em julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão preventiva contra o ex-BBB, que segue em aberto. Na decisão, o magistrado apontou que a liberdade de Adriano representaria risco à ordem pública. O mandado tem validade até 2043, mas ele ainda não foi localizado pelas autoridades brasileiras.

Após os ataques às sedes dos Três Poderes, Adriano deixou o Brasil e iniciou uma rota de fuga que passou pela fronteira com o Paraguai e por países como Colômbia, Costa Rica, Panamá e Alemanha. Atualmente, ele vive na Polônia, no leste europeu. Em transmissões ao vivo nas redes sociais, o ex-BBB afirma ter conseguido asilo político no país.

Leia mais

Imagem - Rejeitado no BBB 26, Matheus revela atitude inesperada da namorada após deixar o reality

Rejeitado no BBB 26, Matheus revela atitude inesperada da namorada após deixar o reality

Imagem - Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Imagem - O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

Nas plataformas digitais, Adriano passou a se apresentar como “Didi Red Pill” e mantém um canal no YouTube com quase 500 mil inscritos. O conteúdo é voltado principalmente à política e inclui manifestações públicas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em Brasília.

Mesmo longe do Brasil, o ex-participante do BBB segue ativo nas redes sociais, enquanto sua situação jurídica permanece indefinida e o mandado de prisão continua em vigor.

Tags:

Bbb Adriano Castro

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
Imagem - Código do perigo: moeda na maçaneta da porta gera alerta nas redes; veja estratégias do que fazer

Código do perigo: moeda na maçaneta da porta gera alerta nas redes; veja estratégias do que fazer
Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões importantes a partir desta quarta (28 de janeiro)

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões importantes a partir desta quarta (28 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)
01

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)

Imagem - Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda
02

Corretora morta foi expulsa de prédio em assembleia, mas decisão foi anulada; entenda

Imagem - Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador
03

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Imagem - Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)
04

Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)