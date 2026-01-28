ADRIANO

Lembra dele? Baiano, ex-BBB está foragido após participar dos atos de vandalismo em Brasília

Participante da primeira edição do reality deixou o Brasil após ter prisão decretada e hoje vive fora do país

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:41

Adriano, do BBB 1 Crédito: Reprodução

Um ex-participante da primeira edição do Big Brother Brasil voltou ao noticiário por um motivo bem distante da fama conquistada na televisão. Trata-se de Adriano Castro, que está foragido da Justiça brasileira por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Conhecido como o vilão do BBB 1, Adriano entrou para a história do programa ao criar o termo “paredão”. Artista plástico, ele foi o sexto eliminado da edição, com 74% dos votos, em disputa com Vanessa Pascale, vice-campeã daquele ano. Hoje, aos 57 anos, vive uma realidade completamente diferente da que experimentou no início dos anos 2000.

Em julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão preventiva contra o ex-BBB, que segue em aberto. Na decisão, o magistrado apontou que a liberdade de Adriano representaria risco à ordem pública. O mandado tem validade até 2043, mas ele ainda não foi localizado pelas autoridades brasileiras.

Após os ataques às sedes dos Três Poderes, Adriano deixou o Brasil e iniciou uma rota de fuga que passou pela fronteira com o Paraguai e por países como Colômbia, Costa Rica, Panamá e Alemanha. Atualmente, ele vive na Polônia, no leste europeu. Em transmissões ao vivo nas redes sociais, o ex-BBB afirma ter conseguido asilo político no país.

Nas plataformas digitais, Adriano passou a se apresentar como “Didi Red Pill” e mantém um canal no YouTube com quase 500 mil inscritos. O conteúdo é voltado principalmente à política e inclui manifestações públicas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em Brasília.