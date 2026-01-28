Rejeitado no BBB 26, Matheus revela atitude inesperada da namorada após deixar o reality

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:43
Eliminado do BBB 26 com 79,48% dos votos, Matheus surpreendeu ao relatar como foi o reencontro com a namorada, Ana Clara Ceni Lopes, logo após deixar o confinamento. A revelação foi feita durante o Café com o Eliminado, no Mais Você, exibido nesta quarta-feira (28).
Segundo Matheus, o acolhimento veio acompanhado de uma espécie de prestação de contas sobre sua passagem pelo reality. “Foi muito engraçado, essa madrugada. A minha namorada me recebeu muito bem, me deu o conforto que precisava. Depois, veio com uma lista de coisas que tinha que escutar, de vídeos. Fui até as 7h da manhã vendo”, contou o ex-brother.
Matheus do BBB 26
Durante a conversa, ele admitiu que o choque com a repercussão externa foi grande e que se sentiu envergonhado ao perceber como algumas de suas atitudes foram interpretadas fora da casa. “Vi influências e páginas que sigo falando sobre assuntos que concordo e citando erros meus. Foi uma vergonha enorme imaginar meu pai trabalhando e recebendo esses comentários”, desabafou.
Ao comentar o retorno para Porto Alegre, Matheus disse estar refletindo bastante sobre sua postura no jogo e revelou que um conselho de Babu Santana segue ecoando em sua cabeça. “É difícil explicar, é difícil entender. Mas entrei pra jogar, botei muita intensidade. Tem um conselho que está latente na minha cabeça do Babu: ‘Pisa fofo. Talvez, essa intensidade que você está colocando, não é a hora certa’”, afirmou.
Apesar de ter sido indicado por Babu ao Paredão, Matheus reconheceu que a rejeição era um risco, já que vinha sendo alvo de votos dentro da casa. Ele foi o segundo eliminado da edição, após enfrentar Leandro e Brigido na berlinda.