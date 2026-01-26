O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:00
Você sabia que a forma como você começa o seu dia dita o ritmo da sua longevidade? Começar a manhã com uma alimentação equilibrada é um investimento valioso para o futuro.
Especialistas revelam que esse costume vai muito além de saciar a fome, influenciando diretamente a qualidade de vida.
Estudos recentes mostram que manter o café da manhã na rotina reduz drasticamente as chances de problemas crônicos. A escolha correta dos alimentos aliada ao respeito pelo tempo do corpo traz benefícios que se acumulam positivamente com o passar dos anos.
Café da manhã
A primeira refeição diária funciona como um combustível essencial que permite ao organismo "acordar" com saúde. Além de despertar as funções cognitivas, o hábito ajuda a controlar a glicemia e acelera o funcionamento do metabolismo logo nas primeiras horas.
O especialista Dan Buettner ressalta que viver mais está conectado a práticas diárias feitas com atenção.
Nas comunidades conhecidas pela alta expectativa de vida, o café da manhã é um momento sagrado, composto por alimentos simples que sustentam o corpo sem exageros.
Uma mesa matinal completa deve priorizar a simplicidade de alimentos que vêm da natureza. É recomendável combinar fibras, como a aveia, com gorduras boas presentes nas castanhas, além de bebidas quentes que confortam o sistema digestivo no início da manhã.
Além do conteúdo nutricional, a pontualidade da refeição auxilia na organização de todo o plano alimentar. Comer em horários regulares evita picos de fome descontrolada e alinha o metabolismo com as necessidades reais do organismo ao longo de todo o dia.
Lembre-se de que a longevidade não surge de mudanças drásticas, mas da manutenção de bons hábitos constantes. O caminho para uma vida saudável passa pela simplicidade de uma mesa bem servida e pelo compromisso diário com o próprio bem-estar.