O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários

Saiba por que especialistas recomendam tomar café da manhã todos os dias para viver melhor

Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:00

Aprenda a montar o café da manhã ideal para garantir mais disposição e saúde no seu futuro Crédito: Pexels

Você sabia que a forma como você começa o seu dia dita o ritmo da sua longevidade? Começar a manhã com uma alimentação equilibrada é um investimento valioso para o futuro.

Especialistas revelam que esse costume vai muito além de saciar a fome, influenciando diretamente a qualidade de vida.

Estudos recentes mostram que manter o café da manhã na rotina reduz drasticamente as chances de problemas crônicos. A escolha correta dos alimentos aliada ao respeito pelo tempo do corpo traz benefícios que se acumulam positivamente com o passar dos anos.

A importância de despertar o corpo cedo

A primeira refeição diária funciona como um combustível essencial que permite ao organismo "acordar" com saúde. Além de despertar as funções cognitivas, o hábito ajuda a controlar a glicemia e acelera o funcionamento do metabolismo logo nas primeiras horas.

O especialista Dan Buettner ressalta que viver mais está conectado a práticas diárias feitas com atenção.

Nas comunidades conhecidas pela alta expectativa de vida, o café da manhã é um momento sagrado, composto por alimentos simples que sustentam o corpo sem exageros.

Escolhas certas para um dia nutritivo

Uma mesa matinal completa deve priorizar a simplicidade de alimentos que vêm da natureza. É recomendável combinar fibras, como a aveia, com gorduras boas presentes nas castanhas, além de bebidas quentes que confortam o sistema digestivo no início da manhã.

Além do conteúdo nutricional, a pontualidade da refeição auxilia na organização de todo o plano alimentar. Comer em horários regulares evita picos de fome descontrolada e alinha o metabolismo com as necessidades reais do organismo ao longo de todo o dia.

A força da consistência na rotina