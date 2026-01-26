Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários

Saiba por que especialistas recomendam tomar café da manhã todos os dias para viver melhor

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:00

Aprenda a montar o café da manhã ideal para garantir mais disposição e saúde no seu futuro
Aprenda a montar o café da manhã ideal para garantir mais disposição e saúde no seu futuro Crédito: Pexels

Você sabia que a forma como você começa o seu dia dita o ritmo da sua longevidade? Começar a manhã com uma alimentação equilibrada é um investimento valioso para o futuro.

Especialistas revelam que esse costume vai muito além de saciar a fome, influenciando diretamente a qualidade de vida.

Estudos recentes mostram que manter o café da manhã na rotina reduz drasticamente as chances de problemas crônicos. A escolha correta dos alimentos aliada ao respeito pelo tempo do corpo traz benefícios que se acumulam positivamente com o passar dos anos.

Café da manhã

Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
Café da manhã por Shutterstock
1 de 12
Café da manhã por Shutterstock

A importância de despertar o corpo cedo

A primeira refeição diária funciona como um combustível essencial que permite ao organismo "acordar" com saúde. Além de despertar as funções cognitivas, o hábito ajuda a controlar a glicemia e acelera o funcionamento do metabolismo logo nas primeiras horas.

O especialista Dan Buettner ressalta que viver mais está conectado a práticas diárias feitas com atenção.

Nas comunidades conhecidas pela alta expectativa de vida, o café da manhã é um momento sagrado, composto por alimentos simples que sustentam o corpo sem exageros.

Leia mais

Imagem - A fruta mais popular do mundo é também a mais tóxica; comer no verão pode ser um grande erro

A fruta mais popular do mundo é também a mais tóxica; comer no verão pode ser um grande erro

Imagem - Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

Imagem - Você ainda não ouviu falar desse vegetal que reduz o inchaço abdominal, os gases e melhora a digestão

Você ainda não ouviu falar desse vegetal que reduz o inchaço abdominal, os gases e melhora a digestão

Escolhas certas para um dia nutritivo

Uma mesa matinal completa deve priorizar a simplicidade de alimentos que vêm da natureza. É recomendável combinar fibras, como a aveia, com gorduras boas presentes nas castanhas, além de bebidas quentes que confortam o sistema digestivo no início da manhã.

Além do conteúdo nutricional, a pontualidade da refeição auxilia na organização de todo o plano alimentar. Comer em horários regulares evita picos de fome descontrolada e alinha o metabolismo com as necessidades reais do organismo ao longo de todo o dia.

A força da consistência na rotina

Lembre-se de que a longevidade não surge de mudanças drásticas, mas da manutenção de bons hábitos constantes. O caminho para uma vida saudável passa pela simplicidade de uma mesa bem servida e pelo compromisso diário com o próprio bem-estar.

Tags:

Alimentação Saudável

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
Imagem - Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias
Imagem - Globo confirma laboratório no BBB 26 e aposta em troca de participantes para mexer com a casa

Globo confirma laboratório no BBB 26 e aposta em troca de participantes para mexer com a casa

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
01

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho
02

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
03

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
04

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal