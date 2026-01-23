Acesse sua conta
Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

Saiba o que os viajantes encontram ao pagar R$ 400 para conhecer as vielas da maior comunidade do país

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:00

Com mais de 70 mil habitantes, a comunidade se tornou um ponto de vistas na Cidade Maravilhosa Crédito: Wikimedia Commons

Você já imaginou pagar para caminhar por vielas onde mal passa uma pessoa? Essa é a proposta de tours que estão viralizando no Rio de Janeiro. A experiência busca levar o visitante para dentro do coração da Rocinha.

O roteiro foca na rotina intensa de quem vive no complexo todos os dias. Os guias apresentam pontos históricos e explicam a evolução da comunidade. Assim, o turista compreende melhor os desafios e as belezas do local.

Rocinha - polêmica no turismo

MC Lauren Coupé viralizou em vídeo na Rocinha por Reprodução
Espaço de luxo construído na Rocinha por Reprodução/TV Globo
Yamal jogando futebol na Rocinha por Reprodução
Ex-diretor da Americanas abriu bar na Rocinha após dificuldade de encontrar emprego por Reprodução
Tropas do exército ocupam a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para conter a violência provocada por disputa entre gangues na comunidade. por Mauro Pimentel/AFP
Ação militar na favela da rocinha no Rio de Janeiro. por Carl de Souza/AFP
1 de 6
MC Lauren Coupé viralizou em vídeo na Rocinha por Reprodução

Apesar do custo elevado, a procura por esses passeios não para de crescer. Estrangeiros buscam o Brasil para ter vivências que fujam do óbvio. Por isso, a favela se tornou um destino tão cobiçado quanto o Cristo Redentor.

O roteiro além do óbvio

O guia conduz o grupo por escadarias e passagens subterrâneas curiosas. Nessas visitas, é comum que os viajantes percorram as ruas com o objetivo de tornar o passeio imersivo. A sensação de estar em um labirinto fascina muitos.

A experiência inclui paradas em comércios locais e pontos de observação. Desse modo, o turista interage com a economia da região. Além disso, as histórias contadas pelos guias enriquecem muito o trajeto cultural oferecido.

Impacto na comunidade local

Muitos moradores veem o turismo como uma oportunidade de mostrar o outro lado da favela. Eles querem provar que existe muita criatividade e talento no local. Portanto, recebem os visitantes com hospitalidade e orgulho.

Afinal, a favela é um símbolo de carga cultural imensa para o Brasil. Ignorar essa realidade seria apagar uma parte fundamental da nossa história. O tour busca justamente trazer essa narrativa para o primeiro plano mundial.

Segurança e planejamento do tour

Para quem deseja realizar o passeio, o planejamento é essencial. As agências recomendam roupas confortáveis e calçados adequados para as subidas. No entanto, o preparo psicológico para os espaços apertados é o mais importante.

Os guias reforçam que o passeio é seguro e bem estruturado. Eles conhecem cada canto da comunidade e possuem parcerias com os residentes. Assim sendo, o visitante pode aproveitar a jornada sem preocupações externas maiores.

