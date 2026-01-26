GROELÂNDIA

Dinamarca pede a funcionários que desliguem o Bluetooth para evitar espionagem dos EUA; entenda os riscos

Autoridades dinamarquesas recomendam bloqueio de conexões sem fio para proteger dados de segurança nacional

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22:00

Medida drástica visa mitigar o risco iminente de espionagem estrangeira que paira sobre o país europeu nos últimos dias

Imagine ter que abandonar seus fones de ouvido favoritos por uma questão de segurança nacional. Recentemente, a Dinamarca respondeu a um período de forte tensão política solicitando que todos os seus agentes estatais e policiais desativem o sistema Bluetooth em seus aparelhos.

Essa medida drástica visa mitigar o risco iminente de espionagem estrangeira que paira sobre o país europeu nos últimos dias.

Proteção rígida contra ataques cibernéticos

O governo dinamarquês decidiu reforçar suas medidas internas de segurança logo após declarações polêmicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Por consequência, as autoridades nacionais emitiram um alerta para que funcionários públicos cessem o uso de qualquer conexão sem fio para evitar interceptações de dados.

Segundo informações publicadas originalmente no veículo dinamarquês Ingeniøren e replicadas pelo jornal francês Le Parisien, o foco é a prevenção total.

Dessa forma, os servidores precisam estar atentos, pois qualquer brecha digital pode servir de porta de entrada para invasores interessados em segredos do Estado.

Abrangência total na rotina dos agentes

Quem emitiu este alerta rigoroso foi o próprio serviço de inteligência militar da Dinamarca, que supervisiona também o território autônomo da Groenlândia.

Por conta disso, administradores e policiais devem interromper imediatamente o uso de AirPods e outros fones de ouvido que utilizem essa tecnologia de pareamento.

Além disso, a recomendação é clara sobre a necessidade de aplicar a regra em todas as esferas da vida, não apenas no quartel.

A polícia dinamarquesa afirma que “A empresa de TI Corporate IT recomenda que os policiais desativem o Bluetooth em celulares, tablets, computadores e outros dispositivos similares usados em seu trabalho, sejam profissionais ou pessoais.”

Vulnerabilidades das tecnologias sem fio

É de conhecimento geral que as tecnologias sem fio alimentam milhões de aparelhos, mas elas também escondem falhas de segurança graves e conhecidas.

Tais brechas permitem que criminosos realizem comunicações maliciosas ou assumam o controle de aparelhos de forma remota, mesmo que eles não estejam devidamente emparelhados.

Esse tipo de monitoramento clandestino pode dar acesso irrestrito a conversas sigilosas e dados sensíveis que circulam nos dispositivos móveis.

De acordo com as autoridades, a medida restritiva seguirá em voga até que a Corporate IT anuncie o contrário e valide novos protocolos de defesa.

O impasse político sobre a Groenlândia

Toda essa preocupação surgiu em um contexto de ameaças reiteradas por Donald Trump em relação à soberania da Groenlândia.

O presidente norte-americano enviou mensagens duras ao primeiro-ministro norueguês, demonstrando insatisfação e culpando-o por questões diplomáticas ligadas ao Prêmio Nobel da Paz.

Na sua carta pública, o presidente dos EUA afirmou que não mais se sente obrigado a pensar “apenas em paz” diante dos atuais desafios.