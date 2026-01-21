MEIO AMBIENTE

Planta tóxica se espalha pelo Brasil e acende alerta entre especialistas

Entenda os riscos ambientais do pinheiro exótico que ocupa 30% das terras quilombolas em Florianópolis

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:00

Essa árvore exótica se multiplica com facilidade e provoca impactos severos na vida selvagem de onde se instala Crédito: Freepik

A paisagem do Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis, enfrenta uma transformação perigosa causada por uma planta invasora.

Especialistas consideram o pinus uma espécie nociva quando ele se espalha sem controle por áreas de preservação ambiental.

Recentemente, autoridades iniciaram uma operação para remover esses exemplares que já dominam boa parte do ecossistema local.

Essa árvore exótica se multiplica com facilidade e provoca impactos severos na vida selvagem de onde se instala.

Além de atrapalhar o desenvolvimento da flora original, ela modifica as características químicas da terra.

Por esse motivo, órgãos fiscalizadores e comunidades tradicionais monitoram de perto o avanço desordenado desse pinheiro invasor no Sul brasileiro.

Entenda como a espécie invasora age

De acordo com pesquisadores, a principal característica negativa do pinus é a sua capacidade de acidificar o solo onde cresce.

Esse processo impede que arbustos nativos consigam germinar, criando um deserto verde com baixíssima biodiversidade.

Dessa forma, a vegetação original da Mata Atlântica acaba perdendo espaço para uma única espécie dominante.

Outro ponto preocupante envolve a mudança no regime hídrico e o aumento considerável do perigo de grandes queimadas.

As propriedades físicas da árvore facilitam a propagação do fogo, colocando em risco toda a unidade de conservação.

Portanto, realizar o manejo correto dessas plantas é uma medida urgente para salvar os recursos hídricos e a fauna local.

A luta pelo território quilombola

O território em questão abriga trechos fundamentais de Mata Atlântica e possui uma importância social imensa para Santa Catarina.

Atualmente, o Brasil possui mais de 1 milhão de quilombolas, e em Florianópolis, eles buscam recuperar áreas tomadas pelo pinus.

A Justiça já decidiu que essas comunidades devem participar diretamente da recuperação ambiental dessas terras.

De acordo com site TNH1, o governo estadual argumenta que a regularização pode afetar a preservação, mas a Justiça defende a gestão compartilhada com os moradores.