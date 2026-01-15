CONFLITO

Guerra à vista? Dinamarca envia tropas à Groenlândia em meio à pressão de Trump por controle da ilha

Movimento marca reforço militar com apoio da Otan após declarações do presidente dos EUA

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:40

Groelândia é centro de conflito Crédito: Shutterstock

O aumento da tensão em torno da Groenlândia ganhou um novo capítulo com a chegada de militares dinamarqueses ao território. No fim da noite de quarta-feira (14), uma aeronave da Força Aérea Real da Dinamarca aterrissou em Nuuk, capital da ilha, trazendo os primeiros soldados desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a defender publicamente que Washington assuma o controle da região.

Vídeos e imagens feitos por agências de notícias registraram o pouso do avião e o desembarque de militares usando camuflagem. Segundo o Comando Ártico Conjunto, esse grupo inicial tem a função de estruturar a operação para a chegada de novos contingentes e dar suporte logístico à realização de exercícios militares no Ártico.

O envio das tropas ocorre no momento em que a Dinamarca e o governo local da Groenlândia anunciam um reforço da presença militar na ilha e em áreas próximas, em coordenação direta com aliados da Otan. A iniciativa marca uma resposta às recentes declarações do governo americano sobre a importância estratégica do território.

??Hercules landed in Nuuk, Greenland ??The other Hercules aircraft has landed in Kangerlussuaq.



January 14, 2026 (10:40pm)

Temp: -1°C. pic.twitter.com/DZ3xZOh6YZ — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 15, 2026

Reação europeia e pressão dos Estados Unidos

Além da Dinamarca, outros países da aliança militar atlântica confirmaram que vão atuar na Groenlândia. Alemanha, França, Suécia e Noruega anunciaram o envio de soldados, com previsão de chegada a partir desta quinta-feira (15). Embora a ilha tenha autonomia, a responsabilidade pela defesa continua sendo da Dinamarca.

De acordo com o governo alemão, militares de reconhecimento serão deslocados para avaliar possíveis contribuições à segurança regional. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, informou que tropas do país participarão de exercícios conjuntos liderados pela Dinamarca, batizados de “Resistência Ártica”.

As movimentações militares acontecem enquanto Donald Trump reforça o discurso de que a Groenlândia é fundamental para a segurança dos Estados Unidos. O presidente afirmou que não confia na Dinamarca para proteger a ilha e declarou que “todas as opções estão sobre a mesa” para garantir o controle do território, sem descartar uma ação militar.

Apesar disso, Trump disse acreditar que “algo vai dar certo” em relação ao futuro governo da Groenlândia. Do lado dinamarquês, a avaliação é diferente. Após uma reunião em Washington com autoridades americanas, o governo da Dinamarca afirmou que permanece um impasse sobre o tema.

Nesta quinta-feira, a primeira-ministra Mette Fredericksen declarou que as ambições do presidente dos EUA em relação à Groenlândia seguem “intactas”. Ainda assim, os dois países concordaram em criar um grupo de trabalho para tratar das preocupações de segurança levantadas por Washington.