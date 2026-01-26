Prefeitura viaduto José Linhares e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Moyses Suzart
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:14
Antes dos carros, a multidão. Dezenas de pessoas foram conferir a inauguração do mais novo viaduto José Linhares, uma obra da prefeitura da capital, que investiu R$ 63 milhões para dar fluidez e organizar o trânsito daquele complexo viário que cruza importantes avenidas de Salvador. Junto com autoridades, o prefeito Bruno Reis apresentou a obra que finaliza uma série de medidas neste ponto da cidade que sempre foi um fluxo intenso, mas que finalmente será solucionado. O dia também celebrou o aniversário de ACM Neto, que foi prestigiar a inauguração e reforçou sua candidatura ao governo do estado.
O viaduto, que homenageia José Linhares, pioneiro do outdoor na Bahia e ícone na comunicação da Bahia, agora liga a Avenida ACM diretamente ao antigo Detran, sem a necessidade de fazer o retorno no Viaduto dos Rodoviários, caindo direto para o Acesso Norte e BR-324.
“Resolvemos o que estava no centro do problema, o gargalo formado pelos veículos que vinham da região do Tereza de Lisieux e do Acesso Norte da Bonocô, que gerava uma grande retenção aqui em frente ao Shopping da Bahia. Com esta obra, aumentamos a fluidez do trânsito e, com isso, estamos trazendo mais qualidade de vida para as pessoas”, disse Bruno Reis, que reforça que o viaduto, além de ser uma obra de infraestrutura, vai trazer mais qualidade de vida para quem passa diariamente pelo lugar e enfrentar longos congestionamentos.
“Estudos contratados pela Prefeitura, de instituições renomadas, apontam que reduzimos, nos últimos anos, em 14,24 horas por mês o tempo de deslocamento nesta região. Isso significa devolver uma semana por ano para as pessoas descansarem, cuidarem da saúde, estudarem, além de estimular o comércio e reduzir os acidentes de trânsito. É muito mais do que um viaduto, é uma obra que impacta de forma decisiva na vida das pessoas e melhora esta região, que hoje é o novo e principal centro comercial da cidade”, garantiu.
Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a nova obra entregue vai reduzir em até 30% o fluxo de carros na região da LIP (Ligação Iguatemi-Paralela), já que os carros não terão mais a necessidade de percorrer todo aquele percurso de retorno, passando pela antiga rodoviária.
Inauguração do viaduto José Linhares
“A gente tem um conjunto também de intervenções que foi cuidadosamente pensado pelas características de mobilidade. Tivemos a duplicação da ligação Iguatemi Paralela, o mergulho da Avenida Tancredo Neves e aqui temos hoje a entrega desse viaduto tão esperada”, disse Pablo, que completa:
“Essa nova entrega vai possibilitar um melhor deslocamento, vai possibilitar uma redução no percurso dos motoristas, no percurso dos transportes coletivos também, dentro dessa região, e mais qualidade de vida para o povo de Salvador. Então essa intervenção faz parte do conjunto de intervenções que a prefeitura tem feito em toda essa região e começam desde a conexão da Garibaldi com o Vasco da Gama, o viaduto Rei Pelé”. Na ocasião, a família José Linhares esteve presente. Sua esposa Vera, sua filha Patrícia e o neto Rafael Linhares.
No discurso de inauguração, Bruno Reis falou sobre a importância da obra e o quanto já foi feito por Salvador, desde o primeiro ano de ACM Neto até os dias atuais. Ele também mostra como será a disputa para o governo do estado. “Nós temos o que eles não têm, que é garra, que é vontade, com sangue no olho e faca nos dentes. Nós vamos enfrentar o Governo do Estado e o Governo Federal, é verdade. Nós estamos enfrentando o sistema e vamos mudar o rumo desse Estado, com Neto”, disse.
O aniversariante também discursou, mas teve uma surpresa. Sua filha, Lívia Magalhães, prestou homenagem ao pai. “Você carrega um legado à verdade, mas muito mais do que isso. Construiu seu próprio caminho, com identidade, competência e visão de futuro. Um caminho que inspira, encoraja e renova as esperanças de todos os valores. Por tudo isso, quero que saiba, sou extremamente feliz e grata por ser sua filha e caminhar ao seu lado.
A inauguração finalizou com ACM Neto, fortemente emocionado. Ele agradeceu a todos, elogiou Bruno Reis e falou sobre o ano de eleição e como será sua campanha. “Coragem, disposição, vontade e fé, fé na vida, fé em Deus, fé no povo, fé nesse estado que não tem nada igual no Brasil e no mundo, a Bahia é única, o Baiano é único, esse é o estado do amor, esse é o estado que orgulha a todos nós, mas esse é o estado que agora precisa que sua gente, que seu povo se una, se dê as mãos para construir o futuro, para fazer a Bahia brilhar, para transformar a Bahia como transformamos a cidade do Salvador”, disse.
“E a Bruno, meu irmão, obrigado. Que presente! Hoje você dá um presente à cidade. Essa cidade aqui é tão feliz com o seu prefeito. Bruno, você toca o meu coração mais uma vez nessa história de 26 anos juntos. Agradeço a Deus pelo prefeito que vem cuidando dessa cidade e por isso mesmo é o melhor de todo o Brasil”, completa.