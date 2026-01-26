MOBILIDADE

Prefeitura viaduto José Linhares e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi

Bruno Reis destaca ganhos na mobilidade urbana e ACM Neto aproveita evento para reforçar pré-campanha ao governo da Bahia

Moyses Suzart

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:14

Viaduto José Linhares Crédito: Arisson Marinho

Antes dos carros, a multidão. Dezenas de pessoas foram conferir a inauguração do mais novo viaduto José Linhares, uma obra da prefeitura da capital, que investiu R$ 63 milhões para dar fluidez e organizar o trânsito daquele complexo viário que cruza importantes avenidas de Salvador. Junto com autoridades, o prefeito Bruno Reis apresentou a obra que finaliza uma série de medidas neste ponto da cidade que sempre foi um fluxo intenso, mas que finalmente será solucionado. O dia também celebrou o aniversário de ACM Neto, que foi prestigiar a inauguração e reforçou sua candidatura ao governo do estado.

O viaduto, que homenageia José Linhares, pioneiro do outdoor na Bahia e ícone na comunicação da Bahia, agora liga a Avenida ACM diretamente ao antigo Detran, sem a necessidade de fazer o retorno no Viaduto dos Rodoviários, caindo direto para o Acesso Norte e BR-324.

“Resolvemos o que estava no centro do problema, o gargalo formado pelos veículos que vinham da região do Tereza de Lisieux e do Acesso Norte da Bonocô, que gerava uma grande retenção aqui em frente ao Shopping da Bahia. Com esta obra, aumentamos a fluidez do trânsito e, com isso, estamos trazendo mais qualidade de vida para as pessoas”, disse Bruno Reis, que reforça que o viaduto, além de ser uma obra de infraestrutura, vai trazer mais qualidade de vida para quem passa diariamente pelo lugar e enfrentar longos congestionamentos.

“Estudos contratados pela Prefeitura, de instituições renomadas, apontam que reduzimos, nos últimos anos, em 14,24 horas por mês o tempo de deslocamento nesta região. Isso significa devolver uma semana por ano para as pessoas descansarem, cuidarem da saúde, estudarem, além de estimular o comércio e reduzir os acidentes de trânsito. É muito mais do que um viaduto, é uma obra que impacta de forma decisiva na vida das pessoas e melhora esta região, que hoje é o novo e principal centro comercial da cidade”, garantiu.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a nova obra entregue vai reduzir em até 30% o fluxo de carros na região da LIP (Ligação Iguatemi-Paralela), já que os carros não terão mais a necessidade de percorrer todo aquele percurso de retorno, passando pela antiga rodoviária.

“A gente tem um conjunto também de intervenções que foi cuidadosamente pensado pelas características de mobilidade. Tivemos a duplicação da ligação Iguatemi Paralela, o mergulho da Avenida Tancredo Neves e aqui temos hoje a entrega desse viaduto tão esperada”, disse Pablo, que completa:

“Essa nova entrega vai possibilitar um melhor deslocamento, vai possibilitar uma redução no percurso dos motoristas, no percurso dos transportes coletivos também, dentro dessa região, e mais qualidade de vida para o povo de Salvador. Então essa intervenção faz parte do conjunto de intervenções que a prefeitura tem feito em toda essa região e começam desde a conexão da Garibaldi com o Vasco da Gama, o viaduto Rei Pelé”. Na ocasião, a família José Linhares esteve presente. Sua esposa Vera, sua filha Patrícia e o neto Rafael Linhares.

No discurso de inauguração, Bruno Reis falou sobre a importância da obra e o quanto já foi feito por Salvador, desde o primeiro ano de ACM Neto até os dias atuais. Ele também mostra como será a disputa para o governo do estado. “Nós temos o que eles não têm, que é garra, que é vontade, com sangue no olho e faca nos dentes. Nós vamos enfrentar o Governo do Estado e o Governo Federal, é verdade. Nós estamos enfrentando o sistema e vamos mudar o rumo desse Estado, com Neto”, disse.

O aniversariante também discursou, mas teve uma surpresa. Sua filha, Lívia Magalhães, prestou homenagem ao pai. “Você carrega um legado à verdade, mas muito mais do que isso. Construiu seu próprio caminho, com identidade, competência e visão de futuro. Um caminho que inspira, encoraja e renova as esperanças de todos os valores. Por tudo isso, quero que saiba, sou extremamente feliz e grata por ser sua filha e caminhar ao seu lado.

A inauguração finalizou com ACM Neto, fortemente emocionado. Ele agradeceu a todos, elogiou Bruno Reis e falou sobre o ano de eleição e como será sua campanha. “Coragem, disposição, vontade e fé, fé na vida, fé em Deus, fé no povo, fé nesse estado que não tem nada igual no Brasil e no mundo, a Bahia é única, o Baiano é único, esse é o estado do amor, esse é o estado que orgulha a todos nós, mas esse é o estado que agora precisa que sua gente, que seu povo se una, se dê as mãos para construir o futuro, para fazer a Bahia brilhar, para transformar a Bahia como transformamos a cidade do Salvador”, disse.