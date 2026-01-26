VEJA DATAS

Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador

Proposta tem como objetivo incentivar a ida às salas de cinema no país

26 de janeiro de 2026

A primeira edição da Semana do Cinema de 2026 já está com data marcada. Com ingressos a partir de R$ 10, grandes redes de todo o Brasil vão oferecer condições especiais de pagamento entre os dias 5 e 11 de fevereiro. Cinemark, UCI e Cinépolis, que possuem cinemas em Salvador, já anunciaram que vão aderir à campanha.

A Semana do Cinema oferecerá ingressos a preço fixo de R$ 10 (para sessões até as 17h) e de R$ 12 (para as sessões após às 17h), para todos os filmes em cartaz, tanto nacionais quanto internacionais. As salas VIPs têm ingressos a partir de R$ 20 (até às 17h) e R$ 24 (após às 17h).

Além das entradas em valores promocionais, a campanha também contempla promoções e preços especiais em combos de pipoca e refrigerantes. Um combo especial, com pipoca tamanho médio e dois refrigerantes de 500 ml, custa R$ 30.