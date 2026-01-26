POLÍTICA

Aliado histórico do PT rompe com Governo do Estado e declara apoio a ACM Neto

Isaac Carvalho, ex-prefeito de Juazeiro, criticou a condução do governo atual ao anunciar apoio ao pré-candidato

Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:37

Isaac Carvalho anuncia apoio a ACM Neto para Governo do Estado Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho, anunciou apoio a ACM Neto (União Brasil), pré-candidato a governador da Bahia nas eleições deste ano. Isaac Carvalho fez duras críticas à atual condução do governo estadual ao anunciar seu apoio, divulgado nesta segunda-feira (26).

Isaac afirmou que o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) vem frustrando as expectativas dos baianos ao conduzir uma gestão centralizadora, distante do diálogo com as lideranças regionais, o que tem desagregado a base em diversas cidades. O ex-prefeito ressaltou ainda que a Bahia enfrenta indicadores preocupantes no combate à violência, na geração de empregos e na educação.

“Não faz sentido a continuidade do atual governo. Existe um sentimento claro de mudança na Bahia, e ACM Neto reúne experiência administrativa, capacidade de diálogo e compromisso com o futuro do nosso estado, para restaurar a esperança do nosso povo”, afirmou. Isaac Carvalho ainda agradeceu ao presidente estadual do PSD, senador Otto Alencar, além do também senador Ângelo Coronel e ao deputado federal Diego Coronel, com quem mantém parceria há anos.

Historicamente, Isaac Carvalho foi a principal liderança da esquerda com forte influência em Juazeiro e em toda a região do Vale do São Francisco. Ele foi prefeito duas vezes pelo PCdoB e, depois, se filiou ao PT, partido em que consolidou sua trajetória.

Conhecido como o Vaqueiro, Isaac também destacou a trajetória de ACM Neto, considerado por duas vezes consecutivas (2013 e 2014) o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com alta aprovação na cidade de Salvador.