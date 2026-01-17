Acesse sua conta
'Quando a gente perde um amigo, perde junto um pedaço da própria história', diz ACM Neto sobre Alan Sanches

Deputado estadual morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:46

ACM Neto e Alan Sanches
ACM Neto e Alan Sanches Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou com emoção a morte do deputado estadual Alan Sanches. O deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador morreu na madrugada deste sábado (17), após sofrer um infarto. 

“É muito difícil até para escrever. Me perdoem até as poucas palavras. É uma dor muito grande no coração. Quando a gente perde um amigo, perde junto um pedaço da própria história. Esses momentos ensinam a gente, de forma mais dura possível, do valor dos laços verdadeiros. E Alan foi isso. Meu grande amigo, fiel, companheiro. Meu carinho e meu abraço apertado aos filhos Duda, Vitor, Léo e Bruna, e a toda a família. Que vocês sintam, todos os dias, o amor que Alan deixou em cada um”, afirmou.

Alan Sanches foi vítima de um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre velório e sepultamento.

Atualmente filiado ao União Brasil, Alan exercia mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, onde atuava como líder da oposição. Nos bastidores, ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Agenda cancelada

A agenda de ACM Neto no final de semana foi cancelada devido ao falecimento de Alan Sanches. Estava prevista a presença em Lauro de Freitas, para a Mica Lauro, e São Gonçalo dos Campos, para a Festa do Padroeiro, ambos neste domingo (18).

Tags:

acm Neto Alan Sanches

