Salário, cotão e gabinete: quanto custa manter um deputado em Brasília

Além do salário, deputados federais contam com verbas operacionais que financiam assessores, viagens e atividades do mandato.

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 4 de março de 2026 às 05:00

SALÁRIO DE DEPUTADOS EM 2026 Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

As eleições de 2026 definirão quem ocupará as cadeiras da Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2027. Para o eleitor, compreender o que está em jogo não envolve apenas propostas e ideologias, mas também o custo da estrutura legislativa que será mantida com dinheiro público. Se você quer entender quanto custará cada parlamentar eleito, preparamos um resumo com base nos dados vigentes.

Quanto ganha um deputado federal em 2026?

A remuneração de um deputado federal no Brasil é composta por um valor fixo mensal, conforme o reajuste escalonado aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 172, de 2022.  Desde fevereiro de 2025, o salário-base dos parlamentares está fixado em R$46.366,19.

Leia mais

Imagem - STF adia julgamento sobre suspensão de penduricalhos

STF adia julgamento sobre suspensão de penduricalhos

Imagem - Após suspensão de penduricalhos, STF e Congresso fazem acordo para regra de transição

Após suspensão de penduricalhos, STF e Congresso fazem acordo para regra de transição

Vale lembrar que este valor é a base da remuneração e aplica-se integralmente aos parlamentares que tomarão posse na 59ª Legislatura, em 2027. Além do salário bruto, o mandato parlamentar conta com uma série de verbas destinadas ao exercício da função, que não se confundem com o ganho pessoal, mas compõem o custo total da cadeira.

Quais são os benefícios e penduricalhos parlamentares?

Além do salário, o mandato inclui diversos auxílios e verbas que, somados, elevam o patamar de gastos da Câmara. Os principais itens são:

  • Verba de Gabinete: destinada à contratação de até 25 assessores parlamentares, o valor gira em torno de R$151 mil mensais.
  • Cota Parlamentar (Cotão): valor destinado a cobrir despesas inerentes ao mandato, como passagens aéreas, combustível, aluguel de carros, alimentação e divulgação. O valor varia conforme o estado de origem do deputado, oscilando entre R$41,6 mil e R$57,3 mil.
  • Auxílio-moradia: pago aos deputados que não ocupam os apartamentos funcionais da Câmara em Brasília, o auxílio é de R$4.253 mensais.
  • Ajuda de custo: uma parcela extra, equivalente ao salário, paga no início e no fim do mandato, para auxiliar nas despesas de instalação e mudança.

Além disso, os deputados têm direito a assistência médica e odontológica ampla, reembolso de despesas comprovadas e uso da estrutura gráfica e de TI da Câmara.

Qual o custo anual de um deputado federal para o orçamento público?

Quando somamos o salário, as verbas de gabinete, a cota parlamentar e as despesas com viagens oficiais, o custo estimado por cada um dos 513 deputados federais gira em torno de R$3 milhões a R$4 milhões por ano.

Esse valor reflete o tamanho da estrutura necessária para o funcionamento do Poder Legislativo. Com o Orçamento da União na casa dos trilhões, o custo total só com os deputados federais, sem contar os senadores e a estrutura administrativa, ultrapassa a marca de R$1,8 bilhão ao ano. Críticos apontam que, somadas às emendas parlamentares, essas despesas ampliam o debate sobre o peso do Legislativo no orçamento federal.

Ao analisar a estrutura de custos do Legislativo federal, fica evidente que a remuneração dos parlamentares vai além do salário base, englobando uma série de verbas operacionais que impactam o orçamento da União.

A disponibilidade desses dados nos canais oficiais de transparência permite que o eleitor tenha acesso direto ao contexto financeiro que envolve o exercício do mandato, oferecendo elementos concretos para a avaliação do modelo de representação política que será escolhido nas urnas de 2026 para a próxima legislatura.

Tags:

Salários Câmara dos Deputados Eleições

