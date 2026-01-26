Acesse sua conta
Ônibus de viagem é flagrado cometendo irregularidades em rodovia de cidade na Bahia

Fiscalização da PRF foi realizada no domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:11

Fiscalização da PRF em Teixeira de Freitas
Fiscalização da PRF em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

Um ônibus de viagem foi flagrado cometendo irregularidades no último domingo (25), enquanto transportava passageiros na BR-101, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

A primeira infração percebida pelos policiais foram os três pneus, que estavam sem condições de ‘rodar’, representando risco. Além disso, foi constatado que 10 passageiros não utilizavam o cinto de segurança e o motorista do ônibus não conseguiu comprovar o cumprimento do descanso exigido por lei. Ao todo foram cinco infrações de trânsito.

O veículo só foi liberado quando todas as pendências foram sanadas, de acordo com a PRF. 

Ao longo do ano passado, mais de 10 mil infrações pela falta do uso do cinto de segurança foram aplicadas nas rodovias federais da Bahia.

"Muitos passageiros têm a impressão de que o item não é necessário devido ao tamanho do veículo, mas a falta do equipamento pode resultar em lesões graves ou mortes, pois os ocupantes podem ser arremessados para frente ou para fora do veículo, colocando em perigo todos os ocupantes, inclusive os que estão usando o cinto", diz a PRF, em nota. 

