Ônibus de viagem é flagrado cometendo irregularidades em rodovia de cidade na Bahia

Fiscalização da PRF foi realizada no domingo (25)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:11

Fiscalização da PRF em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

Um ônibus de viagem foi flagrado cometendo irregularidades no último domingo (25), enquanto transportava passageiros na BR-101, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A primeira infração percebida pelos policiais foram os três pneus, que estavam sem condições de ‘rodar’, representando risco. Além disso, foi constatado que 10 passageiros não utilizavam o cinto de segurança e o motorista do ônibus não conseguiu comprovar o cumprimento do descanso exigido por lei. Ao todo foram cinco infrações de trânsito.

O veículo só foi liberado quando todas as pendências foram sanadas, de acordo com a PRF.

Ao longo do ano passado, mais de 10 mil infrações pela falta do uso do cinto de segurança foram aplicadas nas rodovias federais da Bahia.