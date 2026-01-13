Acesse sua conta
Homem compra motocicleta por R$ 6 mil e acaba preso pela PRF no interior da Bahia

Moto apresentava sinais de adulteração, com elementos identificadores remarcados e em desacordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:12

Prisão aconteceu em Manoel Vitorino
Prisão aconteceu em Manoel Vitorino Crédito: PRF

Um homem foi preso com uma motocicleta adulterada em Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia, na tarde da última segunda-feira (12). A prisão ocorreu na ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação ocorreu por volta das 17h30, no km 710 da BR-116, quando uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF de Jequié abordou uma motocicleta durante fiscalização de rotina. Ao realizar os procedimentos de identificação veicular, os policiais constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração, com elementos identificadores remarcados e em desacordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante.

Questionado, o condutor informou que teria adquirido o veículo há cerca de dois anos, na própria cidade de Manoel Vitorino, pelo valor de R$ 6 mil.

Ele foi encaminhado, juntamente com a motocicleta, à Polícia Judiciária de Jequié, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

