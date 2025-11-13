CRIME

Irmãos são detidos pela PRF com mais de 400 pássaros silvestres que saíram da Bahia

Dupla foi flagrada na cidade de Venturosa, em Pernambuco

Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:22

Animais morreram durante a viagem Crédito: Divulgação/PRF

Dois irmãos, de 39 e 49 anos de idade, foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 465 pássaros silvestres na cidade de Venturosa, no Agreste de Pernambuco. As aves eram transportadas em gaiolas apertadas no porta-malas e no interior de um carro, e algumas perderam a vida durante a viagem. Os animais têm como origem Jequié, na Bahia.

Policiais do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais da PRF realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram um carro ocupado pelos irmãos, na manhã de quarta-feira (12). Ao verificar o porta-malas e o banco de trás do veículo, foram encontradas 23 gaiolas que transportavam cerca de 300 pássaros da espécie papa-capim, 150 canários-da-terra, dez trinca-ferros e cinco azulões.



Aves de canto mais traficados no país 1 de 10

As aves haviam saído da cidade de Jequié, na Bahia, em direção a Caruaru, em Pernambuco, distantes cerca de 914 Km uma da outra. Os irmãos já haviam sido detidos diversas vezes pela PRF cometendo o mesmo crime ambiental nas cidades baianas de Jeremoabo e Jequié.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde (PE) e poderá responder por maus-tratos, receptação, associação criminosa e pelo crime ambiental. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) foram acionados para receber as aves e emitir autuações ambientais.

Crime

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas.

As feiras livres são um dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.