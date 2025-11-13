HORTO FLORESTAL

Família de trabalhador morto em prédio de luxo pede indenização milionária

Willian Santos tinha 29 anos e trabalhava na construção de um edifício no Horto Florestal

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:56

Willian morreu em construção de prédio no Horto Florestal Crédito: Reprodução

A família Willian Santos de Oliveira, que morreu aos 30 anos enquanto trabalhava em uma construção da Moura Dubeux Engenharia S/A, está processando a empresa por danos morais e materiais. O trabalhador foi atingido por uma barra de ferro, que caiu do 13º andar do prédio, no dia 19 de setembro deste ano, em Salvador.

A causa da morte consta no documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), assinado por um médico, como mostrou reportagem do CORREIO. O documento aponta que ele estava no pavimento do playground quando foi atingido na cabeça por uma peça metálica. O acidente de trabalho aconteceu no canteiro de obras do Poème Horto, prédio de luxo que está sendo construído no Horto Florestal.

O impacto da queda da peça foi tão forte que perfurou o capacete que Willian utilizava. Em fotos anexadas ao processo, o qual a reportagem teve acesso, é possível identificar pedaços da massa encefálica do trabalhador no local do acidente. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), passou por cirurgia, mas não resistiu.

O processo trabalhista movido contra a construtora e empresas do grupo tramita na 1ª Vara do Trabalho de Salvador. Nele, a defesa da família afirma que o acidente expôs falhas graves de segurança, como ausência de telas e bandejas de proteção, falta de isolamento da área de risco e descumprimento de normas obrigatórias, como a NR-18, que regula a segurança na construção civil.

Os autores pedem indenização por danos morais e materiais, incluindo pensão vitalícia para a viúva, além do reconhecimento de responsabilidade de todas as empresas envolvidas. O valor da causa é de cerca de R$ 4 milhões, conforme informações obtidas da consulta processual do Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região (TRT 5).

A reportagem entrou em contato com a Moura Dubeux e aguarda posicionamento sobre o processo trabalhista. Em nota enviada após a morte do trabalhador, a empresa lamentou a morte do colaborador e disse que contribui com as investigações.

"A Moura Dubeux permanece à disposição das autoridades para esclarecer qualquer informação e reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e o respeito à vida, seguindo rigorosamente todas as normas legais e medidas de proteção coletiva e individual em seus projetos", afirmou.

Relembre o caso

Willian Santos de Oliveira recebia salário de cerca de R$ 2 mil para trabalhar na construção do edifício de luxo há um ano. No dia 19 de setembro de 2025, ele saiu do bairro da Mata Escura, onde morava, para mais um dia de trabalho. A queda do objeto que matou o trabalhador aconteceu por volta das 14 horas, seis horas após Wilian Santos chegar no local.

A esposa de Willian, Joana Oliveira, recebeu a notícia da morte do companheiro através de uma mensagem no Facebook. "A empresa não entrou em contato comigo. Um colega dele, da obra, me mandou mensagem dizendo que teve um acidente e que eu deveria ir correndo para o hospital", relata. Joana foi de moto até o Hospital Geral do Estado (HGE) para onde o trabalhador foi levado após ser atingido pelo vergalhão. "Quando cheguei, ele estava na cirurgia. Willian lutou, mas teve duas paradas cardiorrespiratórias", lamenta. O acidente aconteceu na Rua da Sapucáia, 219.