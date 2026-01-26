NOVA MAMÃE

Lauana abre o coração e explica decisão de maternidade solo: ‘Escolhi seguir com independência’

Cantora sertaneja anunciou gravidez após fim do noivado com influenciadora Tati Dias

Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:17

Lauana Prada anunciou gravidez solo Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Lauana Prado, de 36 anos, terminou recentemente o relacionamento com Tati Dias, e abriu o coração sobre a decisão de maternidade solo. A sertaneja, que anunciou a gestação na última segunda-feira (19), atravessa um momento de transformações profundas na vida pessoal.

A gravidez da artista foi anunciada uma semana após o anúncio do fim do noivado com a influenciadora, com quem esteve há cerca de um ano e meio. “Não queria depender de uma relação ou de um ‘momento perfeito’ para realizar algo tão importante. Com o avanço da ciência, hoje existem caminhos possíveis. Então eu escolhi seguir com independência, responsabilidade e muito amor”, refletiu em entrevista à revista Quem.

Em janeiro deste ano, Lauana Prado anunciou sua primeira gravidez via fertilização in vitro, optando pela maternidade solo.

Tati Dias e Lauana Prado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

