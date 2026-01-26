Lauana abre o coração e explica decisão de maternidade solo: ‘Escolhi seguir com independência’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:17
A cantora Lauana Prado, de 36 anos, terminou recentemente o relacionamento com Tati Dias, e abriu o coração sobre a decisão de maternidade solo. A sertaneja, que anunciou a gestação na última segunda-feira (19), atravessa um momento de transformações profundas na vida pessoal.
A gravidez da artista foi anunciada uma semana após o anúncio do fim do noivado com a influenciadora, com quem esteve há cerca de um ano e meio. “Não queria depender de uma relação ou de um ‘momento perfeito’ para realizar algo tão importante. Com o avanço da ciência, hoje existem caminhos possíveis. Então eu escolhi seguir com independência, responsabilidade e muito amor”, refletiu em entrevista à revista Quem.
Lauana Prado
Lauana Prado anunciou gravidez
Ainda em entrevista a Quem, Lauana disse que o término foi um “turbilhão”, mas também “um momento de clareza”. “A gravidez veio como uma luz, como um reencontro comigo mesma. Eu sinto que, apesar de tudo, eu estou vivendo um momento muito verdadeiro e muito especial”, garantiu.