Lauana abre o coração e explica decisão de maternidade solo: ‘Escolhi seguir com independência’

Cantora sertaneja anunciou gravidez após fim do noivado com influenciadora Tati Dias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:17

Lauana Prada anunciou gravidez solo
Lauana Prada anunciou gravidez solo Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Lauana Prado, de 36 anos, terminou recentemente o relacionamento com Tati Dias, e abriu o coração sobre a decisão de maternidade solo. A sertaneja, que anunciou a gestação na última segunda-feira (19), atravessa um momento de transformações profundas na vida pessoal.

A gravidez da artista foi anunciada uma semana após o anúncio do fim do noivado com a influenciadora, com quem esteve há cerca de um ano e meio. “Não queria depender de uma relação ou de um ‘momento perfeito’ para realizar algo tão importante. Com o avanço da ciência, hoje existem caminhos possíveis. Então eu escolhi seguir com independência, responsabilidade e muito amor”, refletiu em entrevista à revista Quem.

Em janeiro deste ano, Lauana Prado anunciou sua primeira gravidez via fertilização in vitro, optando pela maternidade solo. A gestação ocorreu após o fim do noivado com Tati Dias, motivado por divergências de planos e momentos de vida. Lauana destacou que o sonho da maternidade era antigo e compartilhado com a ex, mas a separação foi necessária para focar na gestação, mantendo respeito.

Tati Dias e Lauana Prado
Tati Dias e Lauana Prado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ainda em entrevista a Quem, Lauana disse que o término foi um “turbilhão”, mas também “um momento de clareza”. “A gravidez veio como uma luz, como um reencontro comigo mesma. Eu sinto que, apesar de tudo, eu estou vivendo um momento muito verdadeiro e muito especial”, garantiu.

Lauana Prado

