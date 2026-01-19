Acesse sua conta
Lauana Prado anuncia gravidez dias após fim do noivado com Tati Dias

Cantora revelou a gestação durante show no Rio de Janeiro e afirmou que ser mãe sempre esteve em seus planos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:00

Lauana Prado anunciou gravidez
Lauana Prado anunciou gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

Lauana Prado está grávida do primeiro filho! A cantora anunciou a novidade na noite deste domingo (18), durante um show realizado no Rio de Janeiro. A revelação aconteceu poucos dias após o fim do noivado da sertaneja com a influenciadora Tati Dias, no dia 11 de janeiro.

A artista se apresentava na Marina da Glória quando exibiu um exame de ultrassom nos telões do palco e acariciou a barriga, emocionando o público. Para o momento especial, ela usou a canção Coisa Rara, em que fala: 'para quem esperou tanto você chegar, mais um pouco não é nada'. Lauana ainda chamou os pais para subirem ao palco e celebrarem.

Nas redes sociais, a sertaneja também oficializou a gravidez e falou sobre o significado da maternidade em sua vida. "Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido. O amor sempre foi a força que me trouxe até aqui. Eu canto, luto, trabalho e resisto todos os dias para entregar o meu melhor em tudo que faço", iniciou.

"A vida me ensinou que nem todo sonho vem pronto… e que às vezes a gente precisa construir o nosso. Com coragem, fé e muita verdade. Eu construí o meu assim. Do meu jeito, no meu tempo e com meu coração inteiro. Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido", comemorou.

"Hoje eu quero dividir com vocês um capítulo muito especial. Eu celebro meu maior projeto, minha maior bênção e a melhor promessa que Deus já cumpriu na minha vida. Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui para frente seremos dois corações batendo em um só. Para quem esperou tanto você chegar, mais um pouco não é nada… nosso amor é coisa rara", finalizou.

O anúncio da gravidez veio na sequência do término do noivado com Tati Dias, com quem Lauana se relacionava há cerca de um ano e meio. Na ocasião, a cantora comunicou o fim do relacionamento por meio de uma nota, destacando que a decisão foi tomada com maturidade e respeito.

"A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas entendemos que nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas", escreveu. "Desejo à Tati toda a felicidade do mundo", completou.

Lauana já sabia que estava grávida quando anunciou o fim da relação. No anúncio da gravidez, ela afirmou que sua vida havia mudado por completa 'há algumas semanas'.

Em entrevistas anteriores, Lauana já havia falado sobre o desejo de ampliar a família. Em outubro do ano passado, quando ainda estava noiva, a cantora comentou que a maternidade fazia parte de seus planos e que a convivência com Bento, filho de Tati, despertava ainda mais esse sentimento.

Tags:

Bebês Grávida Gravidez Famosas Bebê Famosos Lauana Prado Sertaneja

