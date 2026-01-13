SEPARAÇÃO

Indireta? Lauana Prado publica letra reflexiva nas redes sociais após anunciar separação de Tati Dias

Fãs não deixaram compartilhamento passar despercebido e repercutiram episódio

Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 22:41

Tati Dias e Lauana Prado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após anunciar o fim do noivado com a influenciadora Tati Dias, a cantora sertaneja Lauana Prado chamou atenção dos fãs na tarde desta sexta-feira (13) ao compartilhar um trecho de música reflexivo nas redes sociais.

"Tá bom, meu bem. Fechou, é isso aí. Eu não quero ter razão. Eu só quero é ser feliz", diz o trecho da letra publicado pela cantora. As duas surpreenderam ao anunciar a separação no último domingo (11) através das redes sociais.

Lauana Prado 1 de 8

A publicação não passou despercebida e os fãs repercutiram o episódio nas redes sociais. “Amo essa música, e super entendi a mensagem”, escreveu uma pessoa. “Que sirva o chapéu, pra quem tiver que servir”, comentou outra, com um emoji de coração e outro de riso. “A gente entende, e você tá sempre certa! Eu passo pano viu”, opinou outra.