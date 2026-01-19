TURISMO

A cidade mais velha do Brasil não fica na Bahia, mas é famosa por praias e monumentos históricos

Saiba como aproveitar o melhor de São Vicente, entre praias famosas e monumentos históricos importantes

R Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:00

Planeje sua viagem para São Vicente com dicas de gastronomia, lazer e cultura na Baixada Santista. Crédito: Wikimedia Commons

Procurando um passeio rápido que une cultura e lazer à beira-mar? São Vicente, a cidade pioneira do Brasil, reserva surpresas que vão além do tradicional banho de mar no litoral. Aqui, os grupos de amigos e famílias encontram um roteiro equilibrado entre o passado colonial e o conforto moderno.

Mergulho na história nacional

Tudo começou em 1532 com a chegada de Martim Afonso de Sousa e a fundação da primeira vila. Este marco histórico transformou a região no ponto central da organização administrativa portuguesa no país. Consequentemente, visitar a cidade permite compreender melhor os primeiros séculos da nossa formação social e política. O olhar cultural torna o passeio muito mais profundo e repleto de significado histórico.

São Vicente 1 de 7

Onde aproveitar o sol

A Praia do Itararé conquista os turistas com suas águas tranquilas e uma infraestrutura de apoio completa. É o local ideal para quem busca relaxar enquanto admira as paisagens da Baixada. Outra parada obrigatória é a Praia dos Milionários, conhecida pela praticidade dos seus quiosques e sombra fresca. Caso prefira caminhar, o calçadão do Gonzaguinha oferece diversas opções para comer e beber.

Ícones turísticos da região

A Ilha Porchat funciona como um mirante espetacular, oferecendo ângulos únicos para registros fotográficos da orla. É um ponto de pausa para quem deseja contemplar o mar com máxima serenidade. Além disso, a famosa Ponte Pênsil, aberta em 1914, simboliza a ligação essencial entre ilha e continente. Ela é considerada a primeira desse gênero no país e possui grande valor histórico.

Sossego em meio à natureza

O Parque Ecológico Voturuá é o destino certo para quem deseja respirar um pouco de ar puro. As trilhas cercadas por vegetação nativa proporcionam um ambiente calmo para todas as gerações. Dessa forma, você consegue alternar o agito das praias com um momento de relaxamento total no verde. É uma proposta simples que torna o roteiro de viagem ainda mais diversificado.

Gastronomia caiçara autêntica

Os pratos com frutos do mar são as grandes estrelas dos restaurantes locais, oferecendo sabores inesquecíveis. As moquecas e porções de camarão são escolhas certas para um almoço com cara de litoral. Você pode optar por petiscar com calma em um quiosque ou escolher um restaurante mais estruturado. Não esqueça de provar o peixe fresco acompanhado de pirão para fechar o dia.

Trajeto rápido saindo de SP