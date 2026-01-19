A cidade mais velha do Brasil não fica na Bahia, mas é famosa por praias e monumentos históricos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:00
Procurando um passeio rápido que une cultura e lazer à beira-mar? São Vicente, a cidade pioneira do Brasil, reserva surpresas que vão além do tradicional banho de mar no litoral. Aqui, os grupos de amigos e famílias encontram um roteiro equilibrado entre o passado colonial e o conforto moderno.
Tudo começou em 1532 com a chegada de Martim Afonso de Sousa e a fundação da primeira vila. Este marco histórico transformou a região no ponto central da organização administrativa portuguesa no país. Consequentemente, visitar a cidade permite compreender melhor os primeiros séculos da nossa formação social e política. O olhar cultural torna o passeio muito mais profundo e repleto de significado histórico.
A Praia do Itararé conquista os turistas com suas águas tranquilas e uma infraestrutura de apoio completa. É o local ideal para quem busca relaxar enquanto admira as paisagens da Baixada. Outra parada obrigatória é a Praia dos Milionários, conhecida pela praticidade dos seus quiosques e sombra fresca. Caso prefira caminhar, o calçadão do Gonzaguinha oferece diversas opções para comer e beber.
A Ilha Porchat funciona como um mirante espetacular, oferecendo ângulos únicos para registros fotográficos da orla. É um ponto de pausa para quem deseja contemplar o mar com máxima serenidade. Além disso, a famosa Ponte Pênsil, aberta em 1914, simboliza a ligação essencial entre ilha e continente. Ela é considerada a primeira desse gênero no país e possui grande valor histórico.
O Parque Ecológico Voturuá é o destino certo para quem deseja respirar um pouco de ar puro. As trilhas cercadas por vegetação nativa proporcionam um ambiente calmo para todas as gerações. Dessa forma, você consegue alternar o agito das praias com um momento de relaxamento total no verde. É uma proposta simples que torna o roteiro de viagem ainda mais diversificado.
Os pratos com frutos do mar são as grandes estrelas dos restaurantes locais, oferecendo sabores inesquecíveis. As moquecas e porções de camarão são escolhas certas para um almoço com cara de litoral. Você pode optar por petiscar com calma em um quiosque ou escolher um restaurante mais estruturado. Não esqueça de provar o peixe fresco acompanhado de pirão para fechar o dia.
A cidade está situada a cerca de 70 km da capital paulista, facilitando viagens de curta duração. O percurso pelas rodovias Anchieta ou Imigrantes é rápido e conta com boas alternativas de transporte. Portanto, São Vicente funciona como um destino completo que equilibra perfeitamente o lazer e a cultura. É uma viagem que surpreende quem busca facilidade e um roteiro cheio de histórias.