País rico e menor do que o Rio de Janeiro é o pior para receber turistas na Europa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07:00
Escolher o próximo destino de férias envolve analisar a beleza do local, mas também a simpatia de quem vive lá.
Uma pesquisa da Holidu de 2024 listou os países europeus que realmente abrem as portas para os visitantes e a Suíça acabou ficando para trás.
Como é viver na Suíça
A avaliação considerou diversos pilares fundamentais, incluindo o nível de assistência oferecido aos turistas e o domínio do inglês, que é a língua mais falada do mundo.
O levantamento focou nos países que recebem os maiores volumes de turistas anualmente para garantir dados relevantes.
Além desses pontos, o estudo verificou o risco de furtos e a sensação de proteção que o viajante sente. O objetivo foi criar um panorama real sobre onde o turista se sente mais acolhido e respeitado em todos os momentos.
Surpreendentemente, a Suíça ocupa a 25ª posição devido a dados baixos de interação social e auxílio a desconhecidos.
Os motoristas de táxi também contribuíram para a nota baixa, pois não demonstraram um perfil focado nas necessidades dos viajantes.
No entanto, é importante destacar que o país é muito bem avaliado por famílias com filhos pequenos. Nesse sentido, a Suíça consegue notas melhores que a Alemanha, provando que o ranking avalia diferentes frentes da experiência turística global.
Se você busca calor humano, a Espanha é a escolha certa, ocupando a primeira posição de país mais hospitaleiro. Portugal aparece logo em seguida, oferecendo ótimos serviços de transporte e um ambiente muito acolhedor para grupos familiares.
Já a Turquia completa o pódio graças ao comportamento prestativo de seus habitantes com os estrangeiros.
Por fim, a Itália é citada como o melhor lugar para crianças, enquanto Albânia e República Checa são lembradas pela tranquilidade e segurança.