TURISMO

País rico e menor do que o Rio de Janeiro é o pior para receber turistas na Europa

Planejando as férias? Descubra quais destinos europeus oferecem o melhor atendimento e suporte aos visitantes

Agência Correio

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07:00

Ranking de hospitalidade surpreende ao colocar a Suíça em último lugar entre os principais destinos da Europa Crédito: Giles Laurent/Wikimedia Commons

Escolher o próximo destino de férias envolve analisar a beleza do local, mas também a simpatia de quem vive lá.

Uma pesquisa da Holidu de 2024 listou os países europeus que realmente abrem as portas para os visitantes e a Suíça acabou ficando para trás.

Como é viver na Suíça 1 de 7

Entenda como as notas foram dadas

A avaliação considerou diversos pilares fundamentais, incluindo o nível de assistência oferecido aos turistas e o domínio do inglês, que é a língua mais falada do mundo.

O levantamento focou nos países que recebem os maiores volumes de turistas anualmente para garantir dados relevantes.

Além desses pontos, o estudo verificou o risco de furtos e a sensação de proteção que o viajante sente. O objetivo foi criar um panorama real sobre onde o turista se sente mais acolhido e respeitado em todos os momentos.

O tropeço da Suíça no atendimento

Surpreendentemente, a Suíça ocupa a 25ª posição devido a dados baixos de interação social e auxílio a desconhecidos.

Os motoristas de táxi também contribuíram para a nota baixa, pois não demonstraram um perfil focado nas necessidades dos viajantes.

No entanto, é importante destacar que o país é muito bem avaliado por famílias com filhos pequenos. Nesse sentido, a Suíça consegue notas melhores que a Alemanha, provando que o ranking avalia diferentes frentes da experiência turística global.

Os favoritos de quem busca hospitalidade

Se você busca calor humano, a Espanha é a escolha certa, ocupando a primeira posição de país mais hospitaleiro. Portugal aparece logo em seguida, oferecendo ótimos serviços de transporte e um ambiente muito acolhedor para grupos familiares.

Já a Turquia completa o pódio graças ao comportamento prestativo de seus habitantes com os estrangeiros.