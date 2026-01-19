SAÚDE

Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão

Aprenda a incluir as bagas de goji na rotina para fortalecer sua imunidade natural

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:00

Entenda como os antioxidantes dessa fruta asiática podem transformar seu corpo Crédito: Freepik

Você já ouviu falar de superalimentos que prometem mudar a rotina e ganharam espaço nas dietas modernas?

As bagas de goji são um exemplo clássico de nutrição concentrada que atravessou séculos e hoje aparece com força nas conversas sobre bem-estar.

Goji berry 1 de 10

Pequenas no tamanho, mas ricas em compostos importantes, elas unem tradição milenar e hábitos alimentares atuais, tornando-se uma escolha inteligente para quem busca mais saúde no dia a dia.

Os motivos da popularidade atual

Nos últimos anos, o foco crescente na saúde preventiva e em alimentos funcionais trouxe as bagas de goji novamente aos holofotes. Ricas em antioxidantes, elas ajudam a combater os radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento precoce das células.

Como resultado, seu consumo regular pode contribuir para a saúde do coração, auxiliando no equilíbrio do colesterol e na regulação do metabolismo.

Por esse motivo, nutricionistas e profissionais de saúde costumam indicar a fruta como complemento de dietas balanceadas, especialmente para quem busca mais energia e proteção celular.

Vindo das terras do Oriente

Nativas de regiões da Ásia, como a Mongólia e partes da China, as bagas de goji carregam uma longa história de uso tradicional. Há séculos, povos orientais já reconheciam seu potencial nutritivo e terapêutico, associando a fruta à longevidade e à vitalidade.

Curiosamente, elas são conhecidas como “diamantes vermelhos” em sua terra natal, tanto pela cor intensa quanto pelo valor simbólico. No Brasil, o consumo acontece principalmente na versão desidratada, facilmente encontrada em lojas de produtos naturais e supermercados.

Principais benefícios para a sua vida

Um dos destaques nutricionais das bagas de goji é a zeaxantina, um carotenoide essencial para a saúde dos olhos. Esse composto ajuda a proteger a visão contra os efeitos da luz intensa e do envelhecimento ocular.

Além disso, estudos associam o consumo da fruta à melhora da imunidade e ao auxílio no controle da pressão arterial. Dessa forma, o organismo se fortalece de maneira geral, beneficiando tanto o sistema cardiovascular quanto as defesas naturais do corpo.

Dicas para consumir com segurança

Apesar dos benefícios, o segredo está na moderação. A recomendação mais comum é consumir cerca de 20 a 30 gramas por dia, quantidade suficiente para aproveitar os nutrientes sem sobrecarregar o organismo.