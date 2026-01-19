Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão

Aprenda a incluir as bagas de goji na rotina para fortalecer sua imunidade natural

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:00

Entenda como os antioxidantes dessa fruta asiática podem transformar seu corpo
Entenda como os antioxidantes dessa fruta asiática podem transformar seu corpo Crédito: Freepik

Você já ouviu falar de superalimentos que prometem mudar a rotina e ganharam espaço nas dietas modernas?

As bagas de goji são um exemplo clássico de nutrição concentrada que atravessou séculos e hoje aparece com força nas conversas sobre bem-estar.

Goji berry

Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
1 de 10
Goji berry por Shutterstock

Pequenas no tamanho, mas ricas em compostos importantes, elas unem tradição milenar e hábitos alimentares atuais, tornando-se uma escolha inteligente para quem busca mais saúde no dia a dia.

Os motivos da popularidade atual

Nos últimos anos, o foco crescente na saúde preventiva e em alimentos funcionais trouxe as bagas de goji novamente aos holofotes. Ricas em antioxidantes, elas ajudam a combater os radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento precoce das células.

Como resultado, seu consumo regular pode contribuir para a saúde do coração, auxiliando no equilíbrio do colesterol e na regulação do metabolismo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mama-cadela: a fruta pouco conhecida que fornece 100% da vitamina C diária

A única fruta atestada pela União Europeia e o Reino Unido que turbina o metabolismo

Esqueça a batata: o purê mais diferente e gostoso da ceia de Natal é feito com essa fruta

A favorita dos quintais: árvore que oferece sombra, fruta o ano inteiro e folhas perfeitas para chá

Como a Bahia se tornou a segunda maior produtora de banana, a fruta mais popular do Brasil

Por esse motivo, nutricionistas e profissionais de saúde costumam indicar a fruta como complemento de dietas balanceadas, especialmente para quem busca mais energia e proteção celular.

Vindo das terras do Oriente

Nativas de regiões da Ásia, como a Mongólia e partes da China, as bagas de goji carregam uma longa história de uso tradicional. Há séculos, povos orientais já reconheciam seu potencial nutritivo e terapêutico, associando a fruta à longevidade e à vitalidade.

Curiosamente, elas são conhecidas como “diamantes vermelhos” em sua terra natal, tanto pela cor intensa quanto pelo valor simbólico. No Brasil, o consumo acontece principalmente na versão desidratada, facilmente encontrada em lojas de produtos naturais e supermercados.

Principais benefícios para a sua vida

Um dos destaques nutricionais das bagas de goji é a zeaxantina, um carotenoide essencial para a saúde dos olhos. Esse composto ajuda a proteger a visão contra os efeitos da luz intensa e do envelhecimento ocular.

Além disso, estudos associam o consumo da fruta à melhora da imunidade e ao auxílio no controle da pressão arterial. Dessa forma, o organismo se fortalece de maneira geral, beneficiando tanto o sistema cardiovascular quanto as defesas naturais do corpo.

Dicas para consumir com segurança

Apesar dos benefícios, o segredo está na moderação. A recomendação mais comum é consumir cerca de 20 a 30 gramas por dia, quantidade suficiente para aproveitar os nutrientes sem sobrecarregar o organismo.

Pessoas com diabetes ou que utilizam medicamentos contínuos devem ter atenção redobrada. Nesses casos, conversar com um nutricionista ou médico antes de incluir as bagas de goji na rotina é fundamental para garantir um consumo seguro e adequado.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido

O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido
Imagem - Grávida, esposa quebra silêncio sobre assédio cometido por Pedro no BBB 26 e afirma: 'Não haverá uma conversa'

Grávida, esposa quebra silêncio sobre assédio cometido por Pedro no BBB 26 e afirma: 'Não haverá uma conversa'
Imagem - Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão
02

Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
03

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
04

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade