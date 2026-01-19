ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (19 de janeiro): escolhas conscientes evitam erros repetidos

O dia pede maturidade emocional, atenção às próprias atitudes e mais responsabilidade nas decisões que impactam o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta segunda-feira, dia 19 de janeiro, traz um chamado claro para agir com mais consciência e menos impulso. O dia favorece quem observa antes de reagir, especialmente em ambientes profissionais e familiares. As cores e números de hoje ajudam cada signo a manter equilíbrio emocional, proteger avanços recentes e evitar decisões tomadas no calor do momento. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Revisar planos financeiros e emocionais evita dores de cabeça futuras. No trabalho, agir com humildade preserva conquistas importantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Touro: O dia favorece harmonia dentro de casa, desde que você não force controle sobre situações externas. Financeiramente, cautela é mais produtiva do que reações imediatas.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Gêmeos: Ajustes práticos pedem paciência, especialmente em assuntos familiares e de rotina. Quando você mantém foco, o rendimento intelectual melhora visivelmente.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 1

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: A segunda-feira pede postura mais firme sem perder sensibilidade. Organização emocional ajuda você a manter clareza tanto no trabalho quanto nos estudos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Leão: Resolver pendências logo no início do dia evita desgaste maior. Valorizar pequenas conquistas familiares traz mais segurança emocional.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Virgem: Controlar gastos e evitar discussões desnecessárias preserva sua energia. O dia flui melhor quando você ajusta expectativas e respeita seus próprios limites.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 2

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: O momento pede decisões mais racionais do que emocionais. Quando você organiza prioridades, o desempenho intelectual cresce naturalmente.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Escorpião: A segunda-feira exige disciplina para não perder ritmo. Apoio familiar ajuda você a atravessar desafios sem sobrecarga emocional.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 4

Sagitário: Evitar justificar erros no trabalho preserva sua credibilidade. O dia favorece crescimento quando você age com responsabilidade e visão de longo prazo.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: Conversas sinceras em casa fortalecem vínculos e evitam mal-entendidos. No campo mental, a clareza vem com o passar das horas.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Aquário: O dia pede mais autocrítica e menos confronto direto. Quando você ajusta a postura, tudo flui com menos resistência.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Peixes: Atenção às palavras evita ruídos emocionais. O dia favorece aprendizado quando você observa mais e reage menos.

Cor da sorte: Açafrão