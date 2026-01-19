Cor e número da sorte de hoje (19 de janeiro): escolhas conscientes evitam erros repetidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta segunda-feira, dia 19 de janeiro, traz um chamado claro para agir com mais consciência e menos impulso. O dia favorece quem observa antes de reagir, especialmente em ambientes profissionais e familiares. As cores e números de hoje ajudam cada signo a manter equilíbrio emocional, proteger avanços recentes e evitar decisões tomadas no calor do momento. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Revisar planos financeiros e emocionais evita dores de cabeça futuras. No trabalho, agir com humildade preserva conquistas importantes.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 3
Touro: O dia favorece harmonia dentro de casa, desde que você não force controle sobre situações externas. Financeiramente, cautela é mais produtiva do que reações imediatas.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 8
Gêmeos: Ajustes práticos pedem paciência, especialmente em assuntos familiares e de rotina. Quando você mantém foco, o rendimento intelectual melhora visivelmente.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 1
Câncer: A segunda-feira pede postura mais firme sem perder sensibilidade. Organização emocional ajuda você a manter clareza tanto no trabalho quanto nos estudos.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 6
Leão: Resolver pendências logo no início do dia evita desgaste maior. Valorizar pequenas conquistas familiares traz mais segurança emocional.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 11
Virgem: Controlar gastos e evitar discussões desnecessárias preserva sua energia. O dia flui melhor quando você ajusta expectativas e respeita seus próprios limites.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 2
Libra: O momento pede decisões mais racionais do que emocionais. Quando você organiza prioridades, o desempenho intelectual cresce naturalmente.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Escorpião: A segunda-feira exige disciplina para não perder ritmo. Apoio familiar ajuda você a atravessar desafios sem sobrecarga emocional.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 4
Sagitário: Evitar justificar erros no trabalho preserva sua credibilidade. O dia favorece crescimento quando você age com responsabilidade e visão de longo prazo.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 22
Capricórnio: Conversas sinceras em casa fortalecem vínculos e evitam mal-entendidos. No campo mental, a clareza vem com o passar das horas.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Aquário: O dia pede mais autocrítica e menos confronto direto. Quando você ajusta a postura, tudo flui com menos resistência.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 7
Peixes: Atenção às palavras evita ruídos emocionais. O dia favorece aprendizado quando você observa mais e reage menos.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 5