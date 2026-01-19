Hoje (19 de janeiro), os signos sentem um chamado interno para mudar a postura diante da própria vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 03:00
A segunda-feira começa com mais lucidez emocional. Depois das percepções do dia anterior, surge a vontade de agir de forma diferente, mais consciente e alinhada. Não é sobre grandes decisões externas, mas sobre mudar a forma de se posicionar diante do que já existe. Veja a previsão.
Áries: Você acorda com mais clareza sobre o que não aceita mais. A postura muda e isso impacta diretamente suas relações.
Dica cósmica: limites bem colocados fortalecem.
Touro: A segurança vem de dentro, não das circunstâncias. Ao confiar mais em si, você se sente menos dependente do que é previsível.
Dica cósmica: estabilidade começa na autoconfiança.
Gêmeos: Ideias se organizam melhor quando você reduz o excesso de estímulos. A segunda favorece foco e escolhas mais conscientes.
Dica cósmica: menos dispersão, mais direção.
Câncer: Você se sente mais firme emocionalmente. O que antes machucava agora ensina. Use essa força para se priorizar.
Dica cósmica: maturidade emocional é liberdade.
Leão: Reconhecimento externo perde força diante da validação interna. Você não precisa provar nada hoje.
Dica cósmica: autenticidade sustenta.
Virgem: A semana começa com vontade de fazer diferente, não perfeito. Isso reduz a ansiedade e melhora os resultados.
Dica cósmica: progresso vale mais que rigidez.
Libra: Decisões adiadas começam a incomodar. A segunda pede posicionamento, mesmo que ainda haja dúvidas.
Dica cósmica: escolher também é confiar.
Escorpião: Você percebe que já superou algo que achava impossível. Essa constatação devolve poder e autoconfiança.
Dica cósmica: reconhecer a própria força transforma.
Sagitário: O dia favorece planos de médio prazo e conversas sinceras. Há mais compromisso com o que realmente importa.
Dica cósmica: entusiasmo com propósito gera constância.
Capricórnio: Mudanças na rotina trazem mais qualidade de vida. Pequenas quebras de padrão renovam a energia.
Dica cósmica: flexibilidade também é estratégia.
Aquário: Você sente vontade de se expressar com mais verdade. Ao fazer isso, atrai conexões mais alinhadas.
Dica cósmica: ser quem você é já é suficiente.
Peixes: Intuições se tornam guias práticos. A semana começa com mais confiança no próprio sentir.
Dica cósmica: sensibilidade bem direcionada é força.