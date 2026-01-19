Acesse sua conta
Hoje (19 de janeiro), os signos sentem um chamado interno para mudar a postura diante da própria vida

Os signos começam a semana com mais clareza emocional e um impulso forte para mudar atitudes e se posicionar melhor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A segunda-feira começa com mais lucidez emocional. Depois das percepções do dia anterior, surge a vontade de agir de forma diferente, mais consciente e alinhada. Não é sobre grandes decisões externas, mas sobre mudar a forma de se posicionar diante do que já existe. Veja a previsão.

Áries: Você acorda com mais clareza sobre o que não aceita mais. A postura muda e isso impacta diretamente suas relações.

Dica cósmica: limites bem colocados fortalecem.

Touro: A segurança vem de dentro, não das circunstâncias. Ao confiar mais em si, você se sente menos dependente do que é previsível.

Dica cósmica: estabilidade começa na autoconfiança.

Gêmeos: Ideias se organizam melhor quando você reduz o excesso de estímulos. A segunda favorece foco e escolhas mais conscientes.

Dica cósmica: menos dispersão, mais direção.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
Câncer: Você se sente mais firme emocionalmente. O que antes machucava agora ensina. Use essa força para se priorizar.

Dica cósmica: maturidade emocional é liberdade.

Leão: Reconhecimento externo perde força diante da validação interna. Você não precisa provar nada hoje.

Dica cósmica: autenticidade sustenta.

Virgem: A semana começa com vontade de fazer diferente, não perfeito. Isso reduz a ansiedade e melhora os resultados.

Dica cósmica: progresso vale mais que rigidez.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Libra: Decisões adiadas começam a incomodar. A segunda pede posicionamento, mesmo que ainda haja dúvidas.

Dica cósmica: escolher também é confiar.

Escorpião: Você percebe que já superou algo que achava impossível. Essa constatação devolve poder e autoconfiança.

Dica cósmica: reconhecer a própria força transforma.

Sagitário: O dia favorece planos de médio prazo e conversas sinceras. Há mais compromisso com o que realmente importa.

Dica cósmica: entusiasmo com propósito gera constância.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Mudanças na rotina trazem mais qualidade de vida. Pequenas quebras de padrão renovam a energia.

Dica cósmica: flexibilidade também é estratégia.

Aquário: Você sente vontade de se expressar com mais verdade. Ao fazer isso, atrai conexões mais alinhadas.

Dica cósmica: ser quem você é já é suficiente.

Peixes: Intuições se tornam guias práticos. A semana começa com mais confiança no próprio sentir.

Dica cósmica: sensibilidade bem direcionada é força.

