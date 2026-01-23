Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diogo Nogueira chama atenção após parabenizar Paolla Oliveira em publicação nas redes sociais

Cantor e atriz terminaram o relacionamento em dezembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:32

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

Desde que terminou o relacionamento, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira continuam rendendo assunto nas redes sociais. Desta vez o cantor chamou atenção nesta sexta-feira (23), ao comentar em uma publicação da atriz, celebrando seus 20 anos de carreira.

“Parabéns garotinha! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda sua trajetória. Você é gigante! Que venham mais 20, 30, de muitos personagens incríveis Parabéns”, escreveu o cantor.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira fala sobre flores que recebeu de estranho por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira lamenta morte do avô por Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira seminua em "Felizes para Sempre?" por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Divulgação
Paolla Oliveira e Sabrina Sato por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Fantástico/ Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
1 de 25
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Paolla Oliveira é surpreendida com caminhão de rosas avaliado em R$ 10 mil; saiba quem enviou

Paolla Oliveira é surpreendida com caminhão de rosas avaliado em R$ 10 mil; saiba quem enviou

Imagem - Indireta para Paolla Oliveira? Diogo Nogueira faz desabafo em show e público vê recado para a ex

Indireta para Paolla Oliveira? Diogo Nogueira faz desabafo em show e público vê recado para a ex

Paolla e Digo anunciaram o fim do relacionamento poucos dias antes do Natal em 2025, através de uma publicação conjunta nas redes sociais. Os dois estavam há quase cinco anos juntos.

No Instagram, a atriz publicou um texto reflexivo sobre sua trajetória. “Quis comemorar os 20 anos de carreira, mas como separar quem eu sou da experiência de viver da arte, do trabalho e da vida? Ser atriz me ensinou a buscar, trocar, encontrar o outro. A errar, insistir, recomeçar. A sustentar o risco e a descoberta como parte do caminho. Fui me transformando a cada personagem que cruzou meu caminho”, diz um trecho do texto publicado por Paolla.

“Segui no modo sobrevivência, dizendo sim e aprendendo a lidar com as consequências. A timidez, o medo de me expor, do julgamento e da insuficiência estiveram presentes por muito tempo. Hoje, fazem parte do que me trouxe até aqui. A arte foi me salvando aos poucos. E ao meu público, que se interessa e se afeta por essas histórias comigo e sempre norteou minhas escolhas, obrigada”, finaliza a atriz.

Tags:

Paolla Oliveira Diogo Nogueira

Mais recentes

Imagem - Os resultados aparecem de verdade agora para Gêmeos, Sagitário e Aquário neste fim de semana (23 de janeiro)

Os resultados aparecem de verdade agora para Gêmeos, Sagitário e Aquário neste fim de semana (23 de janeiro)
Imagem - Idoso ‘rabugento’ deixa herança para garçonete que o tratava bem em restaurante

Idoso ‘rabugento’ deixa herança para garçonete que o tratava bem em restaurante
Imagem - BBB 26: Solange Couto fica sem dupla na Prova do Anjo e equipe denuncia etarismo

BBB 26: Solange Couto fica sem dupla na Prova do Anjo e equipe denuncia etarismo

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força
04

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força