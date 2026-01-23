Diogo Nogueira chama atenção após parabenizar Paolla Oliveira em publicação nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:32
Desde que terminou o relacionamento, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira continuam rendendo assunto nas redes sociais. Desta vez o cantor chamou atenção nesta sexta-feira (23), ao comentar em uma publicação da atriz, celebrando seus 20 anos de carreira.
“Parabéns garotinha! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda sua trajetória. Você é gigante! Que venham mais 20, 30, de muitos personagens incríveis Parabéns”, escreveu o cantor.
Paolla Oliveira
Paolla e Digo anunciaram o fim do relacionamento poucos dias antes do Natal em 2025, através de uma publicação conjunta nas redes sociais. Os dois estavam há quase cinco anos juntos.
No Instagram, a atriz publicou um texto reflexivo sobre sua trajetória. “Quis comemorar os 20 anos de carreira, mas como separar quem eu sou da experiência de viver da arte, do trabalho e da vida? Ser atriz me ensinou a buscar, trocar, encontrar o outro. A errar, insistir, recomeçar. A sustentar o risco e a descoberta como parte do caminho. Fui me transformando a cada personagem que cruzou meu caminho”, diz um trecho do texto publicado por Paolla.
“Segui no modo sobrevivência, dizendo sim e aprendendo a lidar com as consequências. A timidez, o medo de me expor, do julgamento e da insuficiência estiveram presentes por muito tempo. Hoje, fazem parte do que me trouxe até aqui. A arte foi me salvando aos poucos. E ao meu público, que se interessa e se afeta por essas histórias comigo e sempre norteou minhas escolhas, obrigada”, finaliza a atriz.