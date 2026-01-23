CONFIRA!

Diogo Nogueira chama atenção após parabenizar Paolla Oliveira em publicação nas redes sociais

Cantor e atriz terminaram o relacionamento em dezembro de 2025

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:32

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

Desde que terminou o relacionamento, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira continuam rendendo assunto nas redes sociais. Desta vez o cantor chamou atenção nesta sexta-feira (23), ao comentar em uma publicação da atriz, celebrando seus 20 anos de carreira.

“Parabéns garotinha! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda sua trajetória. Você é gigante! Que venham mais 20, 30, de muitos personagens incríveis Parabéns”, escreveu o cantor.

Paolla e Digo anunciaram o fim do relacionamento poucos dias antes do Natal em 2025, através de uma publicação conjunta nas redes sociais. Os dois estavam há quase cinco anos juntos.

No Instagram, a atriz publicou um texto reflexivo sobre sua trajetória. “Quis comemorar os 20 anos de carreira, mas como separar quem eu sou da experiência de viver da arte, do trabalho e da vida? Ser atriz me ensinou a buscar, trocar, encontrar o outro. A errar, insistir, recomeçar. A sustentar o risco e a descoberta como parte do caminho. Fui me transformando a cada personagem que cruzou meu caminho”, diz um trecho do texto publicado por Paolla.