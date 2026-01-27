Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grande reviravolta amorosa atinge Aquário, Touro e mais 2 signos a partir desta quarta (28 de janeiro); veja como

Relações entram em fase de ajustes emocionais, com pedidos claros de reciprocidade, limites e escolhas conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:34

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima no amor muda de tom a partir de quarta (28) para quatro signos do zodíaco. A energia do dia favorece conversas sinceras, encerramentos necessários e atitudes mais coerentes com o que se sente de verdade. Não é um momento de jogos emocionais ou promessas vagas. O que não tem base tende a balançar, enquanto vínculos verdadeiros ganham força a partir do diálogo e da maturidade afetiva.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Filha de Renato Aragão assume relacionamento com médico 13 anos mais velho

Filha de Renato Aragão assume relacionamento com médico 13 anos mais velho

Imagem - De biquíni minúsculo e super cavado, Gabriela Loran curte Salvador e leva fãs à loucura

De biquíni minúsculo e super cavado, Gabriela Loran curte Salvador e leva fãs à loucura

Touro

O amor pede mais clareza emocional. Touro pode sentir vontade de segurança, mas o dia mostra que estabilidade também exige movimento. Se algo incomoda, é hora de falar sem medo de desagradar. Relações firmes se fortalecem com transparência. Para quem está só, o momento favorece encontros com mais conteúdo e menos superficialidade.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão

O orgulho pode ser testado, especialmente em relações que pedem mais escuta e menos controle. O amor flui melhor quando Leão baixa a guarda e permite trocas mais equilibradas. O dia favorece reconciliações sinceras ou decisões importantes sobre o rumo de um relacionamento.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião

Sentimentos profundos vêm à tona e pedem responsabilidade emocional. Escorpião precisa evitar jogos de poder e agir com mais verdade. Relações intensas podem se fortalecer muito hoje, desde que haja confiança e entrega real. O silêncio prolongado pode gerar distanciamento.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário

O amor pede presença. Aquário tende a racionalizar demais, mas o dia exige envolvimento emocional. É hora de mostrar o que sente, mesmo que isso tire você da zona de conforto. Relações que estavam mornas podem ganhar novo fôlego com atitudes simples e genuínas.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Mensagem do dia

Amar também é escolher com consciência. Quando a verdade guia as atitudes, o coração encontra caminhos mais leves e relações mais alinhadas com quem você é hoje.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta
Imagem - Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra

Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra
Imagem - Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
02

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
03

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas