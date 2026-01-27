TUDO VAI MUDAR

Grande reviravolta amorosa atinge Aquário, Touro e mais 2 signos a partir desta quarta (28 de janeiro); veja como

Relações entram em fase de ajustes emocionais, com pedidos claros de reciprocidade, limites e escolhas conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:34

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima no amor muda de tom a partir de quarta (28) para quatro signos do zodíaco. A energia do dia favorece conversas sinceras, encerramentos necessários e atitudes mais coerentes com o que se sente de verdade. Não é um momento de jogos emocionais ou promessas vagas. O que não tem base tende a balançar, enquanto vínculos verdadeiros ganham força a partir do diálogo e da maturidade afetiva.

Touro

O amor pede mais clareza emocional. Touro pode sentir vontade de segurança, mas o dia mostra que estabilidade também exige movimento. Se algo incomoda, é hora de falar sem medo de desagradar. Relações firmes se fortalecem com transparência. Para quem está só, o momento favorece encontros com mais conteúdo e menos superficialidade.

Leão

O orgulho pode ser testado, especialmente em relações que pedem mais escuta e menos controle. O amor flui melhor quando Leão baixa a guarda e permite trocas mais equilibradas. O dia favorece reconciliações sinceras ou decisões importantes sobre o rumo de um relacionamento.

Escorpião

Sentimentos profundos vêm à tona e pedem responsabilidade emocional. Escorpião precisa evitar jogos de poder e agir com mais verdade. Relações intensas podem se fortalecer muito hoje, desde que haja confiança e entrega real. O silêncio prolongado pode gerar distanciamento.

Aquário

O amor pede presença. Aquário tende a racionalizar demais, mas o dia exige envolvimento emocional. É hora de mostrar o que sente, mesmo que isso tire você da zona de conforto. Relações que estavam mornas podem ganhar novo fôlego com atitudes simples e genuínas.

