A Encruzilhada domina o Baralho Cigano desta quarta (28 de janeiro): decisões claras encerram ciclos

O Baralho Cigano aponta um dia de definições importantes, com foco em escolhas conscientes e encerramentos que libertam emocionalmente

Fernanda Varela

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 21:00

A Encruzilhada Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que domina o Baralho Cigano nesta quarta-feira (28) é A Encruzilhada. O arcano fala diretamente sobre decisões que não podem mais ser adiadas. O dia traz situações que exigem posicionamento claro, mesmo que isso gere desconforto inicial. Fugir da escolha tende a prolongar conflitos e desgastes.

No campo emocional, A Encruzilhada indica dúvidas no amor, mas também revela que o coração já sabe qual caminho seguir. Relações indefinidas, histórias mal resolvidas ou sentimentos divididos pedem honestidade. Escolher não significa perder, significa assumir o que faz sentido agora.

Na vida prática, a carta aponta dois caminhos distintos diante de você. Pode ser uma decisão profissional, financeira ou ligada à rotina. O Baralho Cigano aconselha avaliar consequências a médio prazo, não apenas o alívio imediato. O caminho mais fácil nem sempre será o mais satisfatório.

Espiritualmente, A Encruzilhada mostra amadurecimento. O momento pede responsabilidade pelas próprias escolhas e compreensão de que cada decisão cria um novo ciclo. Não existe caminho errado quando há consciência e intenção clara.

