Solteira, Paolla Oliveira aparece de surpresa em ensaio da Grande Rio com maiô cavadíssimo

Atriz marcou presença no ensaio da Grande Rio e comentou momento pessoal após fim do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23:54

Paolla Oliveira surpreende ao surgir no ensaio da Grande Rio e empolga a quadra
Paolla Oliveira surpreende ao surgir no ensaio da Grande Rio e empolga a quadra Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira marcou presença no ensaio da Acadêmicos do Grande Rio na noite desta terça-feira (27), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e falou abertamente sobre viver o Carnaval 2026 solteira. Ícone da escola e figura querida pelo público, a atriz foi recebida com entusiasmo ao chegar à quadra.

Ligada à Grande Rio há anos, Paolla destacou o carinho pela agremiação e pelo ambiente do samba. Ao ser questionada sobre aproveitar a folia sem estar em um relacionamento, foi direta ao comentar o atual momento da vida pessoal. “Nem melhor, nem pior, é só um momento diferente. As pessoas é que criam emoções”, disse ao gshow.

A artista, que esteve à frente da bateria da escola por sete anos, foi ovacionada ao ser apresentada ao público. Em clima de celebração, reforçou a conexão com a comunidade e o prazer de retornar ao espaço que considera uma extensão de casa. “Sei tudo o que acontece aqui, não perco nada. Hoje vim aqui para sambar com vocês, para vibrar com vocês. Bora brilhar”.

Paolla Oliveira anunciou o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira em dezembro do ano passado, após quase cinco anos juntos. O término foi comunicado em uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual os dois explicaram que a decisão foi tomada em comum acordo e sem um motivo específico. Desde então, a atriz tem aparecido focada na carreira e nos compromissos ligados ao Carnaval.

