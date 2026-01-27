Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:00
Imagine abrir a porta do banheiro à noite e se deparar com um animal ágil correndo para debaixo do armário. Essa cena comum causa arrepios em muita gente, mas especialistas explicam que a centopeia é inofensiva para humanos.
O verdadeiro perigo, na verdade, reside no que a presença dela denuncia sobre a saúde das suas paredes.
Centopeia
Essas criaturas não invadem casas sem um propósito muito bem definido de sobrevivência. Elas são atraídas por ambientes que oferecem abrigo úmido e uma fonte contínua de alimentação orgânica de fácil acesso.
Diferente de outras pragas, elas buscam fungos e resíduos acumulados em áreas mal cuidadas ou pouco ventiladas. Desse modo, a permanência delas confirma que sua casa possui nichos de decomposição que precisam de limpeza.
O aparecimento de uma centopeia serve como um sinal de alerta para problemas estruturais invisíveis ao olho nu. Vazamentos silenciosos e mofo em áreas escondidas criam o cenário ideal para que esses animais se sintam em casa.
Locais como lavanderias e cantos de armários são os favoritos devido à baixa circulação de ar. Se você vê esses bichos com frequência, é provável que existam infiltrações comprometendo a integridade dos seus cômodos.
Eliminar o animal que você acabou de encontrar traz uma sensação passageira de alívio e segurança. Contudo, especialistas advertem que essa medida isolada não impede que outros exemplares surjam nos dias seguintes.
Isso acontece porque o ambiente continua atraente enquanto a fonte de umidade não for eliminada definitivamente. Por isso, foque em tratar o problema ambiental em vez de apenas caçar os insetos que aparecem.
Você pode diminuir drasticamente o número de aparições com algumas mudanças simples na manutenção da residência.
Consertar vazamentos e remover materiais orgânicos acumulados perto das paredes externas são estratégias altamente eficazes contra esses visitantes.
Adicionalmente, investir na vedação de frestas e no uso de aparelhos desumidificadores altera o microclima interno. Com o ambiente seco e bem ventilado, as centopeias perdem o interesse e buscam outros lugares longe do seu lar.