O fim de uma era! Especialistas confirmam extinção de seis animais em 2025

A humanidade provoca um desequilíbrio sem precedentes que ameaça vinte e oito por cento da vida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:00

Nova extinção em massa começou sua aceleração a partir da Revolução Industrial
Nova extinção em massa começou sua aceleração a partir da Revolução Industrial Crédito: Freepik

Imagine caminhar por florestas vazias onde o som da vida desapareceu silenciosamente. A humanidade está acelerando a sexta extinção em massa de forma alarmante e contínua. Diferente do passado, somos nós os responsáveis diretos por esse desequilíbrio ecológico atual.

Criaturas que não habitam mais a Terra

A musaranha-da-Ilha Christmas não aparece mais desde 1980 por causa de invasores. Na Austrália, três tipos de bandicotes também sumiram por causa de predadores artificiais. Essas perdas mostram como o impacto humano altera o destino de seres nativos frágeis.

Maior animal do mundo

Coral da espécie Pavona clavus por Reprodução
Coral da espécie Pavona clavus por Reprodução
Coral da espécie Pavona clavus por Reprodução
Coral da espécie Pavona clavus por Reprodução
1 de 4
Coral da espécie Pavona clavus por Reprodução

Adicionalmente, o caracol-cone sumiu de Cabo Verde e o maçarico-de-bico-fino silenciou para sempre. A Lista Vermelha confirma que milhares de seres estão sob ameaça severa hoje. Infelizmente, cerca de vinte e oito por cento da biodiversidade avaliada corre risco.

Ciência tenta desfazer o impacto humano

Todavia, o fenômeno da “desextinção natural” traz casos surpreendentes como o do celacanto. Além disso, especialistas usam a tecnologia para tentar replicar genomas de animais extintos. Essa técnica laboratorial busca devolver ao planeta o que foi perdido pela ação humana.

Um grupo anunciou a recriação do genoma dos lobos-atrozes para fins de estudo científico. Assim, o debate sobre os limites éticos da biotecnologia ganha força no mundo. Reverter danos históricos exige equilíbrio entre inovação tecnológica e preservação da natureza original hoje.

