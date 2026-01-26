O fim de uma era! Especialistas confirmam extinção de seis animais em 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:00
Imagine caminhar por florestas vazias onde o som da vida desapareceu silenciosamente. A humanidade está acelerando a sexta extinção em massa de forma alarmante e contínua. Diferente do passado, somos nós os responsáveis diretos por esse desequilíbrio ecológico atual.
A musaranha-da-Ilha Christmas não aparece mais desde 1980 por causa de invasores. Na Austrália, três tipos de bandicotes também sumiram por causa de predadores artificiais. Essas perdas mostram como o impacto humano altera o destino de seres nativos frágeis.
Adicionalmente, o caracol-cone sumiu de Cabo Verde e o maçarico-de-bico-fino silenciou para sempre. A Lista Vermelha confirma que milhares de seres estão sob ameaça severa hoje. Infelizmente, cerca de vinte e oito por cento da biodiversidade avaliada corre risco.
Todavia, o fenômeno da “desextinção natural” traz casos surpreendentes como o do celacanto. Além disso, especialistas usam a tecnologia para tentar replicar genomas de animais extintos. Essa técnica laboratorial busca devolver ao planeta o que foi perdido pela ação humana.
Um grupo anunciou a recriação do genoma dos lobos-atrozes para fins de estudo científico. Assim, o debate sobre os limites éticos da biotecnologia ganha força no mundo. Reverter danos históricos exige equilíbrio entre inovação tecnológica e preservação da natureza original hoje.