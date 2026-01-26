Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Léo Santana revela que ele e Lore Improta já escolheram um nome para o novo filho; saiba detalhes

Cantor ainda disse que grávidez de Lore Improta é “sonho antigo” do casal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:17

Léo Santana e Lore Improta
Léo Santana e Lore Improta Crédito: Reprodução | Instagram

Grávida de cinco meses, Lore Improta desfilou o barrigão no Festival de Verão, neste domingo (25) e acendeu uma curiosidade novamente: o nome do filho, fruto do relacionamento com Léo Santana. A revelação do sexo do bebê ocorreu em uma chá revelação durante um show de Léo Santana em Salvador, em novembro de 2025.

Durante entrevista no festival, em que Léo Santana se apresentou com participação de Luisa Sonza, o cantor falou sobre o assunto. “As pessoas estão sugerindo Lorenzo. Mas a patroa e eu já temos um nome. E eu tenho certeza que vocês vão gostar”, disse, em entrevista ao Terra.

Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana

Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução/Instagram
Lore Improta e Liz por Reprodução/Instagram
Liz, filha mais velha de Léo Santana e Lore Improta por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Liz, filha mais velha de Léo Santana e Lore Improta por Reprodução/Instagram
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana por Reprodução/Instagram
1 de 16
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Léo Santana diz sentir sintomas da gravidez de Lore Improta: 'Às vezes, um enjoozinho'

Léo Santana diz sentir sintomas da gravidez de Lore Improta: 'Às vezes, um enjoozinho'

Imagem - Lore Improta faz videochamada e mostra ultrassom do 2º filho com Léo

Lore Improta faz videochamada e mostra ultrassom do 2º filho com Léo

Imagem - Lore Improta abre o coração sobre a segunda gravidez e revela como tem vivido uma fase mais leve

Lore Improta abre o coração sobre a segunda gravidez e revela como tem vivido uma fase mais leve

Ainda segundo o artista, a gravidez da dançarina é um sonho antigo do casal. “As expectativas são as melhores. Que venha com muita saúde, estou sempre me acompanhando em tudo que posso, inclusive na ultrassom”, afirmou. Léo Santana e Lore Improta já são pais de Liz, de 4 anos.

O cantor, que já havia confirmado que dará uma pausa na carreira por causa do nascimento do filho, disse que sua apresentação no Festival de Verão é a última antes do Carnaval.

Vale lembrar que no chá revelação de Liz, primeira filha do casal, caso Lore desce a luz a um menino, o nome seria Lorenzo, o que aumenta as suspeitas sobre o nome escolhido para o pequeno.

Tags:

Lore Improta léo Santana

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
Imagem - O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários

O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários
Imagem - Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
01

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho
02

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
03

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
04

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal