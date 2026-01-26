Léo Santana revela que ele e Lore Improta já escolheram um nome para o novo filho; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:17
Grávida de cinco meses, Lore Improta desfilou o barrigão no Festival de Verão, neste domingo (25) e acendeu uma curiosidade novamente: o nome do filho, fruto do relacionamento com Léo Santana. A revelação do sexo do bebê ocorreu em uma chá revelação durante um show de Léo Santana em Salvador, em novembro de 2025.
Durante entrevista no festival, em que Léo Santana se apresentou com participação de Luisa Sonza, o cantor falou sobre o assunto. “As pessoas estão sugerindo Lorenzo. Mas a patroa e eu já temos um nome. E eu tenho certeza que vocês vão gostar”, disse, em entrevista ao Terra.
Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana
Ainda segundo o artista, a gravidez da dançarina é um sonho antigo do casal. “As expectativas são as melhores. Que venha com muita saúde, estou sempre me acompanhando em tudo que posso, inclusive na ultrassom”, afirmou. Léo Santana e Lore Improta já são pais de Liz, de 4 anos.
O cantor, que já havia confirmado que dará uma pausa na carreira por causa do nascimento do filho, disse que sua apresentação no Festival de Verão é a última antes do Carnaval.
Vale lembrar que no chá revelação de Liz, primeira filha do casal, caso Lore desce a luz a um menino, o nome seria Lorenzo, o que aumenta as suspeitas sobre o nome escolhido para o pequeno.