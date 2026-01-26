Acesse sua conta
Túnel esculpido à mão que virou atração na China vira uma das rotas mais visitadas do mundo

Saiba por que o túnel chinês com 30 janelas naturais é uma das rotas mais visitadas do mundo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:00

O resultado de um povo farto do isolamento Crédito: Wikipedia Commons

Uma vila chinesa situada a 1.700 metros de altura deixou de ser um lugar esquecido para se tornar um fenômeno turístico mundial. O segredo desse sucesso é um túnel de 1.200 metros esculpido diretamente na rocha sólida.

A obra foi realizada por apenas treze moradores locais que, cansados do isolamento, decidiram abrir caminho nas montanhas Taihang. Eles utilizaram ferramentas simples e muita coragem para criar o que hoje é um ponto turístico.

O trajeto é famoso por suas 30 janelas naturais que oferecem uma vista vertiginosa para o abismo. Entretanto, a fama do lugar exige atenção redobrada dos motoristas que se aventuram pelas curvas estreitas do túnel.

O fim da era da escada do céu

Antigamente, os moradores dependiam exclusivamente da "Escada do Céu" para qualquer contato com o exterior. Essa trilha de 720 degraus era o único meio de transportar mercadorias e buscar socorro médico na região.

Devido à dificuldade do caminho, a economia da vila era extremamente limitada e precária. Os porcos, por exemplo, não podiam crescer muito, pois os agricultores precisavam carregá-los nas costas pelos degraus irregulares.

Com efeito, o isolamento era uma barreira para a sobrevivência e para o desenvolvimento social. A construção do túnel representou a liberdade para uma comunidade que vivia confinada pela geografia severa da montanha.

Um destino para os amantes de cinema

Após a inauguração em 1977, a estética única do túnel começou a atrair olhares de fora da província. Atualmente conhecida como a "Aldeia do Cinema e TV Chinesa", a região recebe cerca de 1,4 milhão de turistas anualmente.

Os antigos agricultores agora administram hotéis e restaurantes, prosperando com a movimentação constante de visitantes. A mobilidade proporcionada pela estrada manual mudou completamente o perfil socioeconômico de Guoliang.

Todavia, o trajeto ainda figura entre as estradas mais perigosas do planeta devido ao seu desenho rústico. Por segurança, as autoridades restringem o acesso de carros comuns, permitindo apenas motoristas muito experientes.

Beleza funcional nas janelas naturais

As fendas abertas na lateral da montanha não foram criadas para o turismo, mas para facilitar o trabalho. Elas permitiam que os trabalhadores jogassem o entulho para o precipício e recebessem luz solar durante o dia.

Além disso, essas aberturas eram essenciais para a ventilação, dispersando a poeira tóxica da escavação manual. Sem essa solução inteligente, a saúde dos treze homens estaria seriamente comprometida pela falta de oxigênio.

Portanto, o túnel de Guoliang é mais do que uma via de transporte; é um monumento à persistência humana. Visitar o local é entender como a união de poucos moradores pode literalmente mover montanhas e mudar o destino.

