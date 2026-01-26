Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo confirma laboratório no BBB 26 e aposta em troca de participantes para mexer com a casa

Dinâmica inédita deve entrar em ação nas próximas semanas e tem como alvo quem não entrega jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:28

Tadeu Schmidt, BBB 24
Tadeu Schmidt, BBB 24 Crédito: Divulgação

A Globo confirmou que o BBB 26 vai, sim, contar com o laboratório que promete virar o jogo dentro da casa. Após especulações sobre um possível cancelamento da dinâmica, a emissora decidiu manter o formato como estratégia para agitar o reality e pressionar participantes considerados plantas pelo público.

A decisão ganhou força depois de um início turbulento da temporada, marcado por saídas inesperadas antes mesmo do primeiro paredão. Henri Castelli precisou deixar o programa após sofrer convulsões, enquanto Pedro Henrique Espindola desistiu do confinamento depois de um episódio de assédio envolvendo Jordana Morais. Aline Campos acabou sendo a primeira eliminada da edição.

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a ideia é colocar o laboratório em funcionamento já em fevereiro. A Globo ainda não divulgou detalhes sobre possíveis ajustes no formato nem a data exata da estreia da dinâmica.

Participantes do BBB 26

Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto  por Manoella Mello/TV Globo
Milena  por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane  por Manoella Mello/TV Globo
Jordana  por Manoella Mello/TV Globo
Marciele  por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos  por Manoella Mello/TV Globo
Breno  por Manoella Mello/TV Globo
Brigido  por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss  por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana  por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega  por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade  por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha  por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy  por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany  por Manoella Mello/TV Globo
Leandro  por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela  por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
Matheus  por Manoella Mello/TV Globo
Samira  por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo  por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Ana Paula Renault  por Manoella Mello/TV Globo

A proposta é inédita no BBB. Pela primeira vez, o público terá o poder de retirar qualquer participante da casa e substituí-lo por outro competidor. Na prática, quem não estiver agradando pode perder a vaga para alguém com mais potencial de jogo.

O laboratório funcionará como um ambiente alternativo e mais rigoroso, onde um grupo de confinados disputará a preferência do público. Sem regalias, eles enfrentarão provas e desafios intensos para mostrar estratégia, personalidade e entrega. Só quem convencer ganha uma vaga oficial no BBB 26.

Entre os nomes cotados para integrar o laboratório estão participantes que não conseguiram entrar no elenco principal, como os desistentes do Quarto Branco. Ricardinho Chahini foi o primeiro a apertar o botão, seguido por Elisa Klein. Lívia Christina deixou a disputa após aceitar uma proposta de R$ 50 mil, enquanto Ricardo Negro foi o último a sair de forma voluntária. Rafaella Jaqueira chegou a desmaiar e precisou ser retirada da dinâmica.

Leia mais

Imagem - Como é a casa onde Chaiany, do BBB 26, vive com a família na periferia de Brasília

Como é a casa onde Chaiany, do BBB 26, vive com a família na periferia de Brasília

Imagem - BBB 26: Clima esquenta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade na formação do Paredão; detalhes

BBB 26: Clima esquenta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade na formação do Paredão; detalhes

Imagem - Como é se hospedar no Fasano e quanto custa ficar no endereço mais luxuoso de Salvador

Como é se hospedar no Fasano e quanto custa ficar no endereço mais luxuoso de Salvador

Tags:

Globo bbb 26

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
Imagem - O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários

O café da manhã de quem passa dos 100 anos: especialista em longevidade revela os hábitos dos centenários
Imagem - Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
01

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho
02

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
03

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
04

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal