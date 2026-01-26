Globo confirma laboratório no BBB 26 e aposta em troca de participantes para mexer com a casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:28
A Globo confirmou que o BBB 26 vai, sim, contar com o laboratório que promete virar o jogo dentro da casa. Após especulações sobre um possível cancelamento da dinâmica, a emissora decidiu manter o formato como estratégia para agitar o reality e pressionar participantes considerados plantas pelo público.
A decisão ganhou força depois de um início turbulento da temporada, marcado por saídas inesperadas antes mesmo do primeiro paredão. Henri Castelli precisou deixar o programa após sofrer convulsões, enquanto Pedro Henrique Espindola desistiu do confinamento depois de um episódio de assédio envolvendo Jordana Morais. Aline Campos acabou sendo a primeira eliminada da edição.
Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a ideia é colocar o laboratório em funcionamento já em fevereiro. A Globo ainda não divulgou detalhes sobre possíveis ajustes no formato nem a data exata da estreia da dinâmica.
Participantes do BBB 26
A proposta é inédita no BBB. Pela primeira vez, o público terá o poder de retirar qualquer participante da casa e substituí-lo por outro competidor. Na prática, quem não estiver agradando pode perder a vaga para alguém com mais potencial de jogo.
O laboratório funcionará como um ambiente alternativo e mais rigoroso, onde um grupo de confinados disputará a preferência do público. Sem regalias, eles enfrentarão provas e desafios intensos para mostrar estratégia, personalidade e entrega. Só quem convencer ganha uma vaga oficial no BBB 26.
Entre os nomes cotados para integrar o laboratório estão participantes que não conseguiram entrar no elenco principal, como os desistentes do Quarto Branco. Ricardinho Chahini foi o primeiro a apertar o botão, seguido por Elisa Klein. Lívia Christina deixou a disputa após aceitar uma proposta de R$ 50 mil, enquanto Ricardo Negro foi o último a sair de forma voluntária. Rafaella Jaqueira chegou a desmaiar e precisou ser retirada da dinâmica.