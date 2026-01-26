FOGO NO JOGO

Globo confirma laboratório no BBB 26 e aposta em troca de participantes para mexer com a casa

Dinâmica inédita deve entrar em ação nas próximas semanas e tem como alvo quem não entrega jogo

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:28

Tadeu Schmidt, BBB 24 Crédito: Divulgação

A Globo confirmou que o BBB 26 vai, sim, contar com o laboratório que promete virar o jogo dentro da casa. Após especulações sobre um possível cancelamento da dinâmica, a emissora decidiu manter o formato como estratégia para agitar o reality e pressionar participantes considerados plantas pelo público.

A decisão ganhou força depois de um início turbulento da temporada, marcado por saídas inesperadas antes mesmo do primeiro paredão. Henri Castelli precisou deixar o programa após sofrer convulsões, enquanto Pedro Henrique Espindola desistiu do confinamento depois de um episódio de assédio envolvendo Jordana Morais. Aline Campos acabou sendo a primeira eliminada da edição.

Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a ideia é colocar o laboratório em funcionamento já em fevereiro. A Globo ainda não divulgou detalhes sobre possíveis ajustes no formato nem a data exata da estreia da dinâmica.

A proposta é inédita no BBB. Pela primeira vez, o público terá o poder de retirar qualquer participante da casa e substituí-lo por outro competidor. Na prática, quem não estiver agradando pode perder a vaga para alguém com mais potencial de jogo.

O laboratório funcionará como um ambiente alternativo e mais rigoroso, onde um grupo de confinados disputará a preferência do público. Sem regalias, eles enfrentarão provas e desafios intensos para mostrar estratégia, personalidade e entrega. Só quem convencer ganha uma vaga oficial no BBB 26.