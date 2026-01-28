Acesse sua conta
João Raul beija outra e Agrado tem atitude curiosa em ‘Coração Acelerado’

Naiane arma plano para sabotar relacionamento de João Raul e Agrado

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:42

Agrado fica decepcionada com atitude em 'Coração Acelerado'
Agrado fica decepcionada com atitude em 'Coração Acelerado'

Em “Coração Acelerado”, Agrado (Isadora Cruz) descobrirá que dividir a vida com um astro sertanejo cobra seu preço. Embora já esteja noiva de João Raul (Filipe Bragança), a jovem terá uma surpresa nada agradável dentro da casa do cantor. Uma mulher surgirá e dará um beijo na boca do artista, deixando a mocinha paralisada diante da situação.

Por trás do escândalo está Naiane (Isabelle Drummond), tomada pela inveja após João pedir Agrado em casamento diante do público, no palco de um grande show. A vilão não aceitará a derrota, e arquiteta formas de sabotar o relacionamento.

Leia mais

Imagem - João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Namoro com João Raul faz vida de Agrado virar de 'ponta a cabeça' após descoberta

‘Coração Acelerado’: Namoro com João Raul faz vida de Agrado virar de 'ponta a cabeça' após descoberta

Imagem - Naiane fica pobre, coloca culpa em Agrado e prepara armadilha para rival em ‘Coração Acelerado’

Naiane fica pobre, coloca culpa em Agrado e prepara armadilha para rival em ‘Coração Acelerado’

A partir do capítulo previsto para ir ao ar no dia 14 de fevereiro, Naiane entrará em contato com Giovana (Ninah Sampaio), a maior fã de João Raul, facilitando a entrada da jovem na mansão do cantor. Além disso, a patricinha orientará a admiradora a agir como se mantivesse um caso com ele, apostando no impacto da encenação.

Quando Giovana aparecer de surpresa, João ficará visualmente desconcertado. “Giovana?!”, reagirá o cantor ao vê-la surgir na casa. “Que saudade voce, Mozão”, dirá antes de beijá-lo, para espanto de Agrado.

Confuso, João tentará entender a situação. “Quê que cê tá fazendo aqui, Giovana?!”, questionará. No entanto, a fã seguirá com o discurso apaixonado. “O que eu faço melhor: te amar, ser sua fã! Ok a casa nova, mas ainda prefiro o rancho. Lembra o fim de semana que a gente passou lá? Aquele banho de cachoeira, hum”, afirmará, sem se importar com o clima tenso.

Logo em seguida, João apresentará Giovana à noiva. A jovem admitirá ser fã “número 0” do cantor. Agrado perceberá que Giovana é uma admiradora obsessiva, não uma amante de fato. Ainda assim, o desconforto tomará conta do ambiente, já que Giovana se recusará a ir embora.

“Eu ia perder essa carinha linda de surpresa? Poxa, Mozão, assim parece que cê quer que eu vá embora. Mozão, cadê você! Eu vim aqui só pra te ver! E vim de longe, tá? Não arredo o pé daqui”, insistirá a fã.

Diante do impasse, Agrado optará por uma saída estratégica. “Amor, sua fã tem razão. Se ela veio de longe, não pode sair de mãos abanando, né?”, sugerirá, já com um plano em mente.

João Raul aceitará a ideia e oferecerá uma jaqueta usada em seus shows, peça ligada ao figurino de palco. Empolgada, Giovana gravará um vídeo para as redes sociais e celebrará a conquista. “Povo, cês não vão acreditar! Cabei de ganhar a jaqueta que o Mozão usou no último Jaguariúna Rodeio Festival! Estou aqui com o Mozão e a Agrária / Agrado Garcia, que sabe da minha importância e me ofereceu esse presente tão especial!”, dirá.

Enquanto isso, Naiane acompanhará tudo à distância e ficará enfurecida ao perceber que a fã se contentou com tão pouco. Assim, o plano de sabotagem não renderá o caos esperado.

Coração Acelerado

