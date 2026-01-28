NOVELA DAS SETE

João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

Cena de João Raul e Agrado finalmente será exibida e promete encantar telespectadores

Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:16

João Raul e Agrado cantam juntos pela primeira vez em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (28):

João Raul (Filipe Bragança) se explica para seus fãs, e canta com Agrado (Isadora Cruz), encantando a todos. Talita (Luellem de Castro) divulga o dueto de João Raul e Agrado. Malvino (Guito) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pensam em rescindir o contrato de trabalho com Ronei (Thomas Aquino).

João Raul exige que Ronei se afaste de sua vida pessoal. Naiane (Isabelle Drummond) sofre nas redes sociais. Cinara (Ramille) tenta se aproximar de Alaor (Marcos Caruso). Esteban (Diego Martins) decide voltar para o Brasil para ajudar Naiane. Ronei se instala na pensão de Zeca (Luiz Henrique Nogueira). Agrado se abriga na casa de João Raul. Agrado visita Eliomar (Stepan Nercessian).