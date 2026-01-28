Acesse sua conta
João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

Cena de João Raul e Agrado finalmente será exibida e promete encantar telespectadores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:16

João Raul e Agrado cantam juntos pela primeira vez em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado cantam juntos pela primeira vez em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (28):

João Raul (Filipe Bragança) se explica para seus fãs, e canta com Agrado (Isadora Cruz), encantando a todos. Talita (Luellem de Castro) divulga o dueto de João Raul e Agrado. Malvino (Guito) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pensam em rescindir o contrato de trabalho com Ronei (Thomas Aquino).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

João Raul exige que Ronei se afaste de sua vida pessoal. Naiane (Isabelle Drummond) sofre nas redes sociais. Cinara (Ramille) tenta se aproximar de Alaor (Marcos Caruso). Esteban (Diego Martins) decide voltar para o Brasil para ajudar Naiane. Ronei se instala na pensão de Zeca (Luiz Henrique Nogueira). Agrado se abriga na casa de João Raul. Agrado visita Eliomar (Stepan Nercessian).

Nesta quarta-feira (28), “Coração Acelerado” será exibida às 19h15, após o BATV.

