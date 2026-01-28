João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:16
Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (28):
João Raul (Filipe Bragança) se explica para seus fãs, e canta com Agrado (Isadora Cruz), encantando a todos. Talita (Luellem de Castro) divulga o dueto de João Raul e Agrado. Malvino (Guito) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pensam em rescindir o contrato de trabalho com Ronei (Thomas Aquino).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
João Raul exige que Ronei se afaste de sua vida pessoal. Naiane (Isabelle Drummond) sofre nas redes sociais. Cinara (Ramille) tenta se aproximar de Alaor (Marcos Caruso). Esteban (Diego Martins) decide voltar para o Brasil para ajudar Naiane. Ronei se instala na pensão de Zeca (Luiz Henrique Nogueira). Agrado se abriga na casa de João Raul. Agrado visita Eliomar (Stepan Nercessian).
Nesta quarta-feira (28), “Coração Acelerado” será exibida às 19h15, após o BATV.