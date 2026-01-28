VIOLÊNCIA

Após alegar 'falta de memória', João Lima atribui agressões à ex-esposa ao 'demônio'

Em áudio, cantor nega lembrar dos ataques e diz que violência 'não é dele', enquanto Raphaella Brilhante detalha tapas, dores e episódios desde a lua de mel

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:42

João Lima e Raphaella Brilhante Crédito: Reprodução

Novos áudios atribuídos a conversas entre o cantor João Lima e a médica Raphaella Brilhante trouxeram mais detalhes às denúncias de violência doméstica que levaram à prisão do artista. Nas gravações, obtidas pela coluna Fábia Oliveira, João afirma não se lembrar das agressões relatadas pela então esposa e chega a atribuir os episódios ao "demônio", enquanto Raphaella descreve uma rotina de sofrimento intenso. Os dois estavam casados há dois meses.

Na conversa telefônica, a médica confronta o cantor sobre as agressões sofridas e relata estar com o corpo dolorido, afirmando sentir "choques de dor no osso" e a necessidade de procurar um ortopedista. Ao ser questionado, João Lima adota um discurso evasivo, diz não ter memória dos ataques e tenta se afastar da responsabilidade.

"Você não quer mais me bater, né? Você já me bateu várias vezes, né? Vamos começar pedindo perdão de verdade. O jeito que você faz é muito tranquilo. É muito fácil você me deixar no estado que eu estou, toda doída… Está me dando choque de dor no osso", diz Raphaella na ligação.

"Me liga pedindo perdão, dizendo que não quer ser grosso comigo. Não acha que está amenizando muito as coisas comigo não? O que eu fiz contigo nesse tempo todo que justifique uma agressão, João?", questiona ela.

João Lima, então, alega não se lembrar das agressões. "Nada. Eu não tenho a memória disso… Mas não estou invalidando, não estou dizendo que é mentira. Eu estou me cobrando por isso".



Raphaella reage com indignação à tentativa de minimizar os fatos e relembra que a violência não foi isolada. Segundo ela, os episódios começaram ainda na lua de mel e se repetiram ao longo dos dois meses de casamento.

"Não é de você, mas não é a primeira vez. É desde que a gente casou… Na lua de mel aconteceu isso, no apartamento aconteceu várias vezes… Pior: no dia que você fez aquele show, você me deu um tapa na cara quando eu estava fazendo miojo, do nada… E foi dormir. Antes pelo menos você pedia perdão. Agora você está com essa mania de que esqueceu… Como se esquece disso?", fala.

Durante a conversa, João Lima volta a negar que aquele comportamento faça parte de quem ele é e atribui as agressões a uma influência externa. "Eu não sou disso, você me conhece… Isso é o demônio, eu sei que é o demônio", dispara ele.

Raphaella rebate, questionando como o artista pode negar os fatos diante da repetição das agressões. "Como não é disso, João? Faz dois meses que estamos casados e eu já apanhei quantas vezes? Como você faz isso comigo? Sabe o que eu estava pensando esses dias? Há três meses, antes da gente casar, eu estava acordando de madrugada pra orar por você… Aí a gente casa, eu sonhando com a nossa lua de mel, e várias vezes eu passando por isso", finaliza ela no áudio, segundo Fábia.

Cantor segue preso

João Lima se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em João Pessoa na manhã de segunda-feira (26), após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça da Paraíba. A decisão ocorreu após a repercussão nacional de vídeos que mostram agressões contra a ex-esposa.

Após audiência de custódia, a prisão foi mantida, e o cantor foi encaminhado à Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, o presídio do Róger, onde permanece detido. Além da prisão, a Justiça determinou medidas protetivas em favor de Raphaella Brilhante, proibindo o cantor de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima ou familiares, além de estabelecer uma distância mínima de 300 metros.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Paraíba. Raphaella já se manifestou publicamente nas redes sociais, confirmando as agressões e ressaltando os impactos emocionais e físicos da violência. Ela relatou que está enfrentando "uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história", e disse que "não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém".

Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, exibida na última segunda-feira (26), Raphaella relatou que sofreu agressões durante o casamento com o cantor, que ocorreu em novembro do ano passado, assim como na lua de mel. Segundo ela, o relacionamento durou cerca de três anos e foi marcado por controle desde o início.