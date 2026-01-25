Acesse sua conta
Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'

Médica afirma que foi sufocada pelo marido dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:56

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa Crédito: Reprodução/Portal LeoDias

A médica e influenciadora digital Raphaella Brilhante afirma ter sido vítima de uma tentativa de homicídio cometida pelo cantor paraibano João Lima. O novo relato veio à tona após a divulgação de imagens que mostram uma agressão dentro da residência do casal, em João Pessoa. As informações foram obtidas pelo portal LeoDias, em parceria com a jornalista Patricia Calderón.

Segundo Raphaella, o episódio mais grave aconteceu dentro de casa, quando o artista tentou sufocá-la. Em depoimento, ela afirma que chegou a acreditar que não sairia viva da situação. "E é, ele pegou, me agrediu. Ele, ele literalmente, literalmente, ele tentou me matar, literalmente. Ele tentou me sufocar, eu não conseguia respirar", declarou.

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Raphaella Brilhante no Instagram por Reprodução/Instagram
Raphaella Brilhante e João Lima por Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Raphaella Brilhante por Reprodução/Instagram
Raphaella Brilhante e João Lima por Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias

A médica contou que as agressões começaram poucos dias após o casamento, que durou cerca de dois meses. De acordo com ela, os episódios de violência eram recorrentes e, em muitos casos, motivados por crises de ciúmes do cantor ou sem qualquer motivo aparente.

No relato, Raphaella descreve que, já sem conseguir respirar, foi levada à força para o banheiro da casa. Ao perceber que seria agredida novamente, tentou se proteger como conseguiu. "Aí ele me levou para o banheiro e, quando ele foi me dar um murro, eu protegi com o braço. Aí, com o braço, que é o braço direito, que é o braço que eu sou destra, aí eu protegi com o braço", contou.

Ela afirma ainda que, após as agressões, João Lima deixou a residência sem demonstrar qualquer reação, abandonando-a sozinha no local. "Aí, depois, ele me deixou lá e foi embora, como se nada tivesse acontecido", disse.

João Lima e Raphaella Brilhante

João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução
João Lima por Reprodução
Cena de agressão foi filmada por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
João Lima e Raphaella Brilhante por Reprodução

Além do choque e do medo, Raphaella relata que se preocupou imediatamente em garantir provas do que havia sofrido. Segundo ela, houve a incerteza sobre as câmeras de segurança da casa terem registrado a agressão. "E eu não sabia se as câmeras tinham pego. Então, primeiro, eu tentei… eu tinha que ter certeza que eu tinha, que eu tinha todas as provas, sabe, para poder me proteger", afirmou.

João Lima passou a ser formalmente acusado de violência doméstica após a divulgação do vídeo que circulou nas redes sociais. Na manhã deste sábado (24), Raphaella esteve na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em João Pessoa, acompanhada da mãe e da advogada, onde registrou boletim de ocorrência contra o cantor.

Cantor João Lima

João Lima por Reprodução
Cena de agressão foi filmada por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
Cantor João Lima por Reprodução
João Lima por Reprodução

De acordo com a defesa da médica, o artista já estaria sendo monitorado pelas autoridades e diligências estão em andamento para localizá-lo. A advogada afirmou que uma prisão pode ocorrer a qualquer momento, a depender do avanço das investigações.

O portal LeoDias informou que tentou contato com João Lima para obter um posicionamento sobre as acusações, mas não recebeu resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Agressão João Lima Raphaella Brilhante

