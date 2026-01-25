Esposa de cantor paraibano fala pela 1ª vez de agressões: 'Meu coração está dilacerado'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:22
A médica e influenciadora Raphaella Brilhante usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre as situações de violência e tentativa de homicídio que ela diz ter sofrido durante o casamento com o cantor paraibano João Lima.
Ela publicou um texto em seu Instagram em que fala do relacionamento e das agressões durante os dois meses de casamento. A médica disse que decidiu se posicionar para evitar especulações sobre seu silêncio, já que havia especulações sobre o fim da relação.
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa
“O meu silêncio inicial não foi covardia. Foi instinto de sobrevivência. Foi tentar juntar os pedaços antes de conseguir falar. Antes mesmo de tudo isso vir à tona, mentiras foram espalhadas sobre mim”.
“O meu coração está dilacerado. Mas, mesmo em meio a tanta dor, eu sei que ficar viva, sair e romper ciclos também é um ato de amor-próprio. Se tudo isso que estou vivendo puder servir para que alguém reconheça um limite, para que alguém entenda que violência não é amor, para que alguém perceba que ainda há tempo de ir embora, então essa dor encontra um sentido maior”, desabafou.
A médica disse que tem colaborando com as autoridades e destacou a importância de ter forças para interromper ciclos de violência. Ela afirmou que quis também alertar outras mulheres: “Nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida”.