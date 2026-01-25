TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Esposa de cantor paraibano fala pela 1ª vez de agressões: 'Meu coração está dilacerado'

A médica disse que decidiu se posicionar para evitar especulações sobre seu silêncio

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:22

Raphaella Brilhante e João Lima

A médica e influenciadora Raphaella Brilhante usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre as situações de violência e tentativa de homicídio que ela diz ter sofrido durante o casamento com o cantor paraibano João Lima.

Ela publicou um texto em seu Instagram em que fala do relacionamento e das agressões durante os dois meses de casamento. A médica disse que decidiu se posicionar para evitar especulações sobre seu silêncio, já que havia especulações sobre o fim da relação.

“O meu silêncio inicial não foi covardia. Foi instinto de sobrevivência. Foi tentar juntar os pedaços antes de conseguir falar. Antes mesmo de tudo isso vir à tona, mentiras foram espalhadas sobre mim”.

“O meu coração está dilacerado. Mas, mesmo em meio a tanta dor, eu sei que ficar viva, sair e romper ciclos também é um ato de amor-próprio. Se tudo isso que estou vivendo puder servir para que alguém reconheça um limite, para que alguém entenda que violência não é amor, para que alguém perceba que ainda há tempo de ir embora, então essa dor encontra um sentido maior”, desabafou.

