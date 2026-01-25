Acesse sua conta
Esposa de cantor paraibano fala pela 1ª vez de agressões: 'Meu coração está dilacerado'

A médica disse que decidiu se posicionar para evitar especulações sobre seu silêncio

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:22

Raphaella Brilhante e João Lima
Raphaella Brilhante e João Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br

A médica e influenciadora Raphaella Brilhante usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre as situações de violência e tentativa de homicídio que ela diz ter sofrido durante o casamento com o cantor paraibano João Lima. 

Ela publicou um texto em seu Instagram em que fala do relacionamento e das agressões durante os dois meses de casamento. A médica disse que decidiu se posicionar para evitar especulações sobre seu silêncio, já que havia especulações sobre o fim da relação.

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa

Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Raphaella Brilhante no Instagram por Reprodução/Instagram
Raphaella Brilhante e João Lima por Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
Raphaella Brilhante por Reprodução/Instagram
Raphaella Brilhante e João Lima por Reprodução/Instagram/@paulogermano.com.br
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias
1 de 8
Cantor João Lima aparece em imagens agredindo esposa por Reprodução/Portal LeoDias

“O meu silêncio inicial não foi covardia. Foi instinto de sobrevivência. Foi tentar juntar os pedaços antes de conseguir falar. Antes mesmo de tudo isso vir à tona, mentiras foram espalhadas sobre mim”.

“O meu coração está dilacerado. Mas, mesmo em meio a tanta dor, eu sei que ficar viva, sair e romper ciclos também é um ato de amor-próprio. Se tudo isso que estou vivendo puder servir para que alguém reconheça um limite, para que alguém entenda que violência não é amor, para que alguém perceba que ainda há tempo de ir embora, então essa dor encontra um sentido maior”, desabafou.

Raphaella Brilhante no Instagram
Raphaella Brilhante no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

A médica disse que tem colaborando com as autoridades e destacou a importância de ter forças para interromper ciclos de violência. Ela afirmou que quis também alertar outras mulheres: “Nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida”.

