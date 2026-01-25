CONHEÇA

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Jovem de 25 anos mora em Goiânia, sonha em cursar enfermagem e atribui atitude a um legado de honestidade deixado pela família

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:26

Leandro Pinheiro mostra comprovante de devolução de Pix depositado por engano em sua conta Crédito: G1/Arquivo pessoal/Leandro Pinheiro

Leandro Pinheiro, de 25 anos, ganhou destaque nacional após devolver um Pix de R$ 200 mil, valor que foi depositado por engano em sua conta bancária. O estudante mora em Goiânia há cerca de um ano, para onde se mudou com o objetivo de realizar o sonho de cursar enfermagem.

De origem humilde, Leandro relatou, em entrevista ao g1, que cresceu na zona rural de Santa Inês, no Maranhão, ao lado dos dois irmãos. Antes de se mudar para a capital goiana, ele viveu por oito anos em Nova Mutum, no Mato Grosso.

"A gente sobrevivia com uma renda muito baixa como lavradores, caçando coco babaçu, de onde tirávamos o leite e fazíamos o carvão. E quando a gente lembra, até me dá emoção por ser uma história bem humilde. Nosso pai já faleceu, mas deixou um legado de honestidade, tanto ele quanto a minha mãe", relatou.

O estudante também contou que a mãe ficou aliviada ao saber que o dinheiro havia sido devolvido e que o episódio não trouxe problemas ao filho. Segundo ele, o pai, já falecido, ficaria orgulhoso da atitude.

"Meu pai deve estar alegre, honrado pelo filho que ele deixou na terra. Pelo legado, pelos ensinamentos que ele nos deu e ao ver um filho dele fazendo um ato que ganhou tanta repercussão, com as pessoas comentando e dando os parabéns. Eu creio que, nossa, ele com certeza ficaria muito grato e muito alegre", afirmou.

Relembre o caso

O caso aconteceu em Goiânia, no dia 17 de janeiro, e o valor foi devolvido na segunda-feira (19). Ao g1, Leandro Pinheiro contou que não utilizava a conta e que ficou sabendo do depósito após receber uma ligação do empresário que fez a transferência equivocada.

Segundo o estudante, o empresário explicou na ligação que havia comprado uma carreta de bovinos e entrou em desespero ao perceber que errou ao fazer a transferência para o número do vendedor. "Eu acalmei ele, falei para ele ter paciência que, se estivesse na minha conta, seria devolvido. Aí ele manteve mais a calma", destacou.

No mesmo dia do depósito, o estudante relatou que chegou a ter a conta bloqueada devido ao alto valor e precisou entrar em contato com o banco para explicar a situação e solicitar o estorno do dinheiro ao proprietário.